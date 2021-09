Tommaso Eletti è finito al centro di una polemica mediatica. Scendendo nel dettaglio, il concorrente del Grande Fratello Vip 6 si è lasciato andare ad una serie di confidenze con i suoi compagni di stanza Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. Il 20enne romano ha riferito di avere sempre avuto dei rapporti non protetti con l’ex compagna Valentina.

Le parole di Eletti

Lex protagonista di Temptation Island ha scelto di dormire in stanza con Soleil e Gianmaria. Prima di dormire, Tommaso Eletti ha deciso di parlare della sua precedente relazione ai suoi coinquilini.

Nel dettaglio, il 20enne romano ha spiegato che con Valentina Nulli Augusti è stato un grande amore. Nonostante la grande differenza d’età, il “vippone” ha ammesso di essere cresciuto molto con la 39enne. Successivamente, Tommaso si è lasciato andare ad alcuni dettagli relativi i rapporti intimi con l’ex. Senza peli sulla lingua, il gieffino ha sostenuto di non avere mai avuto rapporti protetti con Valentina. Il motivo? Se fosse arrivato un bambino dalla relazione, i due non avrebbero avuto alcun problema. Eletti ha anche spiegato che Valentina in certe situazioni, nella sua vita, ha assunto un ruolo da mamma.

Tommaso pentito di aver partecipato a Temptation Island

Lo sfogo di Tommaso Eletti è proseguito.

Il diretto interessato ha confidato di essersi pentito per alcuni atteggiamenti avuto nei confronti dell’ormai ex fidanzata. Il gieffino ha ammesso che la storia è giunta al capolinea per la sua eccessiva gelosia.

Tuttavia, Eletti non ha nascosto di essersi pentito per avere partecipato a Temptation Island. Come spiegato dal 20enne, i problemi di una coppia non possono essere risolti all’interno del docu-reality di Canale 5.

Chi pensa di risolvere il tutto in così poco tempo e di fronte alle telecamere, dice una cosa non veritiera. Tornando indietro, Tommaso si comporterebbe in maniera diversa verso la donna.

Eletti censurato dagli autori

Archiviata la delusione per la fine della love story con Valentina Nulli Augusti, Tommaso Eletti vuole vivere al meglio la nuova esperienza televisiva.

Il concorrente romano ha subito dimostrato di essere molto sensibile al genere femminile. In particolare, Tommaso si è lasciato andare ad un commento poco carino su Ainett Stephens: “Che bella topa”. Le affermazioni del “vippone” hanno portato gli autori alla censura televisiva. Nonostante tutto, le affermazioni di Tommaso sono finite in rete e hanno spaccato l’opinione pubblica. Alcuni utenti telespettatori, hanno punto il dito contro il giovane romano. Ad oggi, sono molti gli utenti che sui social non vedono l’ora che Eletti vada in nomination per eliminarlo dal Reality Show.