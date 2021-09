Nel giorno in cui è stato ufficializzato il cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip, sul web si parla soprattutto di uno dei nuovi concorrenti. La presenza di Tommaso Eletti nel gruppo di vipponi, sta facendo storcere il naso a molti, soprattutto a quelli che hanno visto come si è comportato a Temptation Island con l'ex fidanzata Valentina. Ad aumentare l'astio del pubblico nei confronti del giovane, è stata una risposta che ha dato sulle opinioniste del programma che commenteranno i suoi atteggiamenti nella casa.

Le parole del romano prima del Grande Fratello Vip

Non è partita nel migliore dei modi l'avventura di Tommaso al Grande Fratello Vip. Ancor prima di mettere piede nella casa più spiata d'Italia, il ragazzo ha attirato a sé le antipatie di molti per alcune risposte che ha dato nella prima intervista da vippone del reality-show.

Quando un giornalista gli ha chiesto di esprimere un parere sulle due opinioniste che nei prossimi mesi commenteranno il suo comportamento tra le mura di Cinecittà, Eletti ha detto: "Io non so chi siano".

Il 21enne, dunque, non conosce né Adriana Volpe né Sonia Bruganelli, le due che affiancheranno Alfonso Signorini in tutte le puntate in prima serata che condurrà a partire da lunedì 13 settembre.

Non è ben chiaro se quella del giovane fosse una frecciatina oppure una banale gaffe: è piuttosto strano, però, che l'ex di Temptation Island non si sia informato su coloro che lo giudicheranno in televisione dopo aver avuto la certezza di far parte del gruppo di concorrenti.

Polemiche sulla scelta di Eletti al Grande Fratello Vip

Tra i tanti che non approvano la scelta di arruolare Tommaso per la sesta edizione del Grande Fratello Vip, figura anche Selvaggia Lucarelli.

La scrittrice si è esposta su Instagram per polemizzare con chi ha voluto Eletti nel cast del reality-show a pochi mesi di distanza dalla sua discussa partecipazione a Temptation Island.

"Un personaggio che si è distinto per sessismo, gelosia patologica e tendenza a svilire e a manipolare la propria fidanzata, viene premiato con un programma tv e incoronato vip. Poi mi raccomando, fate i siparietti su come si trattano bene le donne", ha tuonato la blogger tra mite il suo profilo nel pomeriggio del 6 settembre.

Il romano è riuscito ad entrare nelle "grazie" di Alfonso Signorini nonostante tutto quello che ha fatto nel villaggio neppure un mese e mezzo fa. Dopo aver mortificato e tradito la ex Valentina, oggi Tommaso si ritrova protagonista di una delle trasmissioni più seguite di Canale 5.

La moglie di Bonolis pronta per il Grande Fratello Vip

Se Tommaso Eletti dice di non conoscere le due opinioniste del GF Vip 6, anche Sonia Bruganelli ha espresso qualche dubbio sui concorrenti che sono stati ufficializzati lunedì 6 settembre.

In una Stories che ha pubblicato su Instagram qualche ora fa, la moglie di Paolo Bonolis ha scritto: "Uno non so davvero chi sia, ma diventerà sicuramente il mio preferito".

La donna non ha fatto il nome dell'inquilino che le è totalmente sconosciuto, anche perché ha ancora una settimana di tempo per informarsi: il reality-show, infatti, debutterà tra sette giorni, quindi la romana può fare ricerche sul vippone che ha visto per la prima volta ammirando la copertina di Tv Sorrisi e Canzoni dedicata alla nuova edizione del programma.

La puntata d'esordio del GF Vip 6, dunque, andrà in onda lunedì 13 e sarà dedicata alla presentazione di gran parte del cast. Dei 22 vipponi scelti, però, non tutti dovrebbero entrare nella casa nel corso della prima diretta: il gruppo potrebbe essere diviso in due e alcuni inizierebbero l'avventura venerdì 17.