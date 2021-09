Prosegue l'appuntamento con la fiction I Bastardi di Pizzofalcone 3 in prima visione assoluta. Le anticipazioni riguardanti la programmazione della serie rivelano che, la prossima settimana, è in programma la terza delle sei puntate previste di questa nuova stagione che ha debuttato nel migliore dei modi dal punto di vista auditel. I colpi di scena non mancheranno e l'attenzione ruoterà intorno ad un omicidio che coinvolgerà uno degli uomini di Lojacono.

Cambio programmazione per I Bastardi di Pizzofalcone 3

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione de I Bastardi di Pizzofalcone 3, rivelano che la terza puntata della fiction non andrà in onda di lunedì sera, ma anticiperà a domenica.

Il 3 ottobre, quindi, alle ore 21:30, andrà in onda la terza delle sei puntate previste di questa stagione: la fiction si sfiderà così contro Scherzi a parte ma anche contro il ritorno di Che tempo che fa, il talk show condotto da Fabio Fazio con la partecipazione di Luciana Littizzetto su Rai 3.

La fiction anticiperà alla domenica sera per lasciare spazio, di lunedì , alla messa in onda di uno speciale Porta a Porta condotto da Bruno Vespa, dedicato ai risultati delle elezioni amministrative che ci saranno nel weekend.

Un omicidio sconvolge uno dei bastardi: anticipazioni terza puntata

Ma cosa succederà in questa terza puntata della fiction con Gassman? Le anticipazioni de I Bastardi di Pizzofalcone 3 rivelano che uno dei bastardi si ritroverà coinvolto in un efferato omicidio e questa situazione lo porterà a dover fare i conti con i demoni del suo passato.

Senza avere la possibilità di chiedere aiuto ai suoi amici e colleghi, dal momento che non sa se è responsabile o meno dell'omicidio che è avvenuto.

Come si evolverà la situazione? Uno degli uomini di Lojacono è coinvolto davvero in questo omicidio che sarà al centro della trama di domenica 3 ottobre 2021? Lo scopriremo nel corso del prossimo appuntamento.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ottimi ascolti per il ritorno de I Bastardi di Pizzofalcone 3

Insomma una terza puntata decisamente da non perdere per tutti i fan e appassionati de I Bastardi di Pizzofalcone 3, che eccezionalmente andrà in onda di domenica sera.

Dalla quarta puntata, in poi, però, la serie tornerà in onda nuovamente nella sua consueta fascia di messa in onda, ossia di lunedì sera contro il Grande Fratello Vip 6.

Intanto la Rai si gode il successo della prima puntata di questa terza stagione, seguita da una media di oltre 4,4 milioni di spettatori con uno share che ha superato il 21%. La fiction con Alessandro Gassman, così, è riuscita a battere nettamente i dati auditel del reality show condotto da Alfonso Signorini.