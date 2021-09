Sono anticipazioni spiazzanti quelle che stanno circolando sulla puntata di U&D che è stata registrata il 26 settembre. Dopo aver smascherato un tentativo di accordo tra un tronista e una corteggiatrice, Maria De Filippi ha deciso di cacciare entrambi dal cast. La presentatrice ha mandato via sia Joele che Ilaria, protagonisti di un dialogo che aveva l'intento di intavolare un patto per conoscersi segretamente lontano dalle telecamere.

Lo smascheramento di un protagonista di U&D: Joele cacciato da Maria De Filippi

È durato poche settimane il percorso di uno dei quattro protagonisti giovani di U&D: nel corso della puntata che è stata registrata domenica 26 settembre, un tronista è stato allontanato definitivamente dallo studio dopo essere stato smascherato dalla padrona di casa.

Le anticipazioni che stanno circolando sul web da qualche ora, fanno sapere che Maria De Filippi ha deciso di far sedere al centro tutte le corteggiatrici di Joele e Matteo per fare un'importante comunicazione.

Dopo aver dimostrato con i fatti che Milan ha cercato di accordarsi con una ragazza durante un ballo, la conduttrice ha preso parola e ha mandato via entrambi con effetto immediato.

Il veneto, infatti, ha cercato di mettersi d'accordo con Ilaria dicendole che un suo amico l'aveva aggiunta tra gli amici di Instagram: grazia a questo "tramite", i due si sarebbero potuti conoscere senza dare alcuna spiegazione alla redazione, ovvero facendo tutto in gran segreto.

La brutta figura di Joele a U&D

Le anticipazioni della registrazione di U&D del 26 settembre, dunque, aggiornano i curiosi del fatto che Maria De Filippi ha smascherato un accordo che due protagonisti del Trono Classico stavano "tramando" alle spalle della redazione e poi ha cacciato entrambi.

La presentatrice non ha voluto sentire ragioni: Joele e Ilaria hanno provato a prendere in giro lei, i suoi collaboratori e tutto il pubblico e per questo andavano immediatamente allontanati dal dating-show senza appello.

La padrona di casa è stata inflessibile e non ha neppure pensato di dare una seconda possibilità ai due giovani che indubbiamente hanno sbagliato.

Milan, dunque, ha già terminato il proprio percorso alla ricerca dell'anima gemella, ma l'ha fatto nel peggiore dei modi, ovvero uscendone come una persona che ha tentato di mettersi d'accordo con una corteggiatrice, contravvenendo alle regole del programma di Canale 5.

Il breve percorso di Joele a U&D

L'avventura di Joele sul trono di U&D è cominciata da poche settimane: era il 13 settembre scorso, infatti, quando il ragazzo ha esordito nel cast del dating-show nel ruolo di tronista.

Non è passato neppure un mese, dunque, da quando il giovane ha cominciato a cercare l'amore davanti alle telecamere, quel sentimento che ha detto di non riuscire più a provare da tanto tempo dopo essere stato deluso da due persone per lui molto importanti. Milan ha raccontato che l'ultima fidanzata l'avrebbe tradito con uno dei suoi migliori amici, anche se lei ha più volte smentito tutto sui social network dando all'ex del bugiardo.

Da quando è entrato a far parte del cast del programma Mediaset, il veneto non ha mai brillato: Maria De Filippi, infatti, varie volte si è trovata costretta a non mandare in onda nessuna esterna del ragazzo perché nella fase di montaggio non era emerso neppure un particolare interessante o un eventuale feeling con qualche corteggiatrice.

La registrazione del 26 settembre, poi, ha messo la parola fine al breve e poco incisivo percorso di Joele a Uomini e Donne: il tronista è stato cacciato per aver cercato di mettersi d'accordo con Ilaria durante un ballo, pensando di non essere sentito dalla redazione.