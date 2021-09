La sesta e inedita stagione de Il Paradiso delle Signore 6 ha debuttato su Rai 1 il 13 settembre 2021. Le poche puntate andate in onda hanno mostrato al pubblico l’arrivo di alcuni personaggi che, stando alle anticipazioni, sconvolgeranno gli equilibri del grande magazzino. Uno dei nuovi volti che "promette bene" in termini di stravolgimenti è Flora Ravasi, la figliastra di Adelaide di Sant'Erasmo. La giovane verrà assunta al Paradiso, ma il suo ruolo nell'atelier non verrà accolto con entusiasmo da tutti, specialmente da Agnese. Allo stesso modo, per quanto riguarda la vita privata, la figlia di Achille farà preoccupare anche la contessa, terrorizzata all'idea che possa investigare sulla morte del padre.

L'arrivo di Flora al Paradiso delle signore

Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore rivelano che presto Flora Ravasi inciderà in modo rilevante sul lavoro in atelier. Ma come si arriverà a questo? Facendo un passo indietro, come i telespettatori hanno visto, la giovane è arrivata a Milano per accettare un lascito del padre defunto, ma la sua avventura al grande magazzino è iniziata fortuitamente dopo aver smarrito i bagagli. Infatti, bisognosa di rifarsi il guardaroba e nell'attesa di recuperare i suoi abiti, l'italoamericana è andata a fare acquisti al Paradiso delle signore. Di lei si è subito appreso che ha delle competenze nel campo della moda e uno spiccato talento nel disegnare abiti.

A tal proposito, i suoi bozzetti, dimenticati per caso al magazzino, sono finiti nelle mani di Vittorio che ne è rimasto affascinato.

Anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6: Flora è la nuova stilista

Nelle prossime puntate della soap Vittorio, dopo aver scoperto che i disegni appartengono a Flora, la convincerà a restare a Milano e prendere il posto di Gabriella.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La figlia di Ravasi, dunque, diventerà la stilista del Paradiso delle signore e dovrà lavorare a stretto contatto con le sarte, in primis Agnese. Sin da subito la signora Amato, che nel frattempo avrà ricevuto una promozione a responsabile della sartoria, non si troverà d'accordo con le scelte stilistiche della giovane americana.

A un certo punto Conti dovrà anche intervenire per fare da mediatore tra le due donne, ma la situazione non migliorerà. Stando alle anticipazioni, pare che i conflitti tra la nuova stilista e la sarta siciliana non si risolveranno così facilmente.

La presenza di Flora a Milano preoccupa la contessa: spoiler Il Paradiso delle signore

Flora Ravasi non avrà un percorso facile nelle vicende che la vedranno protagonista. Sul posto di lavoro i rapporti continueranno a non saranno idilliaci, ma anche "in famiglia" le cose appariranno complesse da subito. La contessa di Sant'Erasmo, nel rapportarsi alla figliastra, avrà un atteggiamento ambiguo. Inizialmente penserà che Flora sia innocua, poi le verrà il sospetto che la ragazza, in realtà, le nasconda qualcosa.

Il comportamento di Adelaide è una conseguenza di ciò che è accaduto a Ravasi e che ancora oggi è poco chiaro. Perciò, quando la giovane rimarrà a Milano per lavorare al Paradiso delle signore, la nobildonna sarà costantemente pervasa dal timore che la nuova arrivata possa decidere di indagare sulla morte del padre.