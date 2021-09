Questa sera, lunedì 27 settembre, in prima serata su Rai 1, andrà in onda la seconda puntata della terza stagione de 'I bastardi di pizzofalcone', la Serie TV tratta dagli omonimi romanzi dello scrittore napoletano Maurizio De Giovanni.

Secondo le ultime anticipazioni, in questo secondo appuntamento ci saranno ulteriori sviluppi riguardo l'attentato con cui si era conclusa la seconda stagione, in cui erano rimasti coinvolti tutti i protagonisti della serie. Allo stesso modo, ci sarà l'arrivo della new entry, il commissario Elsa Marini interpretata da Maria Vera Ratti.

Quest'ultima non starà molto simpatica ai 'bastardi' e in particolar modo a Giuseppe Lojacono che non farà nulla per nasconderlo. Nel mentre, la pm Laura Piras sarà perseguitata da uno stalker che la farà allarmare.

L'attrice Maria Vera Ratti sarà la new entry della terza stagione

In particolare, c'è da aggiungere che anche in questa terza stagione della serie televisiva targata Rai 1, Alessandro Gassman continuerà a vestire i panni del protagonista, l'ispettore Giuseppe Lojacono. Oltre a Gassman, nel cast vi sono anche Carolina Crescentini, nel ruolo di Laura Piras, Tosca D'Aquino che interpreta Ottavia, Massimiliano Gallo nei panni del commissario Palma, Simona Tabasco e Serena Iansiti che interpretano rispettivamente la giovane agente Alex Di Nardo e il primo dirigente della polizia scientifica.

Inoltre, al commissariato ci sarà una new entry: il commissario Elsa Marini, interpretata dall'attrice Maria Vera Ratti.

Come le precedenti stagioni, anche quest'ultima seguirà i meccanismi di un giallo classico. A far cornice a tutto ciò, la città di Napoli sospesa tra tradizione e modernità.

Trama seconda puntata: ci sarà la scomparsa di una professoressa

Il secondo appuntamento della terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone è intitolato 'Vuoto'. In particolare, nella seconda puntata della serie tv targata Rai, ci sarà la scomparsa di una professoressa molto amata dai suoi alunni, ma allo stesso tempo molto odiata dal marito.

Proprio per questo motivo, nascerà un dilemma, cioè se sia legittimo o meno basare un'indagine solo su un'intuizione. I 'bastardi' avranno dei dubbi su questo modo di lavorare per intuizione, mentre invece sarà del parere opposto la nuova arrivata, il commissario Martini, donna dalle maniere molto sbrigative e con un passato scomodo alle spalle. La donna non starà simpatica agli altri componenti della squadra e rappresenterà una mina vagante per il commissariato e non sarà ben vista da Lojacono.

Nel mentre, la pm Laura Piras sarà perseguitata da un misterioso stalker. Quest'ultima, in un primo momento sottovaluterà il pericolo, ma poi quando si accorgerà che questa persona diventerà sempre più insistente, inizierà ad allarmarsi.