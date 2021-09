Il 26 settembre si è registrata una nuova registrazione di Uomini e donne, dove sono accaduti numerosi colpi di scena. Le anticipazioni annunciano che Maria De Filippi ha tolto a Joele Milan la possibilità di continuare il suo percorso di tronista nel programma. Graziano, invece, è stato preso a schiaffi da una dama per aver rivelato dettagli intimi della loro notte.

Uomini e Donne, riprese 26 settembre: Maria De Filippi caccia Joele Milan dal programma

Le anticipazioni delle riprese di Uomini e Donne riportate sul web annunciano che il trono classico è stato protagonista di una svolta clamorosa per uno dei quattro tronisti.

Joele Milan, infatti, è stato cacciato fuori dal programma di Canale 5. In dettaglio, il ragazzo si era messo d'accordo con Ilaria, una delle sue corteggiatrici per sentirsi di nascosto attraverso i social.

Una conversazione spiata dalle telecamere durante il ballo tra i due ragazzi e mostrata da Maria De Filippi in evidente stato di collera. La conduttrice, infatti, ha cacciato il tronista dallo studio per aver preso in giro la redazione. In questo modo, si conclude anticipatamente la partecipazione del 26enne veneto nel dating show.

Graziano preso ceffoni da una dama

Nelle riprese del 26 settembre di U&D, Maria De Filippi è stata costretta a censurare una scena quando sono volati alcuni ceffoni.

A tal proposito, Graziano napoletano si è lasciato andare a retroscena molto intimi sull'incontro avuto con la donna. In dettaglio, l'uomo ha rivelato che la dama prima di salutarlo si è spogliata di tutti gli abiti in auto per poi lasciargli in regalo le sue mutandine. Rivelazioni che hanno suscitato un vero e proprio scandalo in studio.

Ma Graziano non si è fatto intimidire, tanto da mostrare le foto a Gianni Sperti per avvalorare la sua versione dei fatti. A questo punto, la dama interessata si è alzata dalla sua seggiolina rossa e l'ha preso a sonori schiaffi in pieno volto. Una scena che non sarà trasmessa visto che la redazione del programma e Maria De Filippi hanno preferito censurarla.

Continua la conoscenza tra Ida Platano e Marcello a Uomini e Donne

Inoltre, si è parlato anche di Ida Platano, la dama di Brescia tornata a Uomini e Donne dopo il periodo difficile avuto dopo la fine della storia con Riccardo Guarnieri. In dettaglio, la donna ha dimostrato di essere molto presa da Marcello, tanto da aver stabilito con lui un ottimo feeling. Purtroppo il rapporto ha attraversato alcune difficoltà, che hanno portato Ida a tirarsi indietro nonostante Marcello appaia molto preso da lei.

Infine, c'è stato il primo bacio tra Andrea Nicole e Ciprian, sebbene quest'ultimo sia stato accusato di falsità da parte di Gianni Speri. Secondo l'opinionista, il corteggiatore l’ha baciata solo perché la settimana scorsa Armando gli aveva consigliato di farlo.