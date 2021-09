La serie televisiva di origini turche Love is in the air (Sen Çal Kapimi) con protagonisti i due amatissimi attori Hande Erçel e Kerem Bürsin, continua a occupare Canale 5 nonostante siano tornati i soliti programmi del palinsesto autunnale. Dagli spoiler sugli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo dal 4 all’8 ottobre 2021, si evince che la situazione diventerà ancora più complicata per Eda Yildiz, nell’istante in cui il suo amato Serkan Bolat a causa dell’incapacità di riuscire a ricordare il suo passato chiederà la mano di Selin.

La decisione inaspettata e frettolosa del ricco architetto, ovviamente non farà fare nessun salto di gioia alla giovane studentessa.

Spoiler Love is in the air dal 4 all’8 ottobre: la giovane Yildiz apprende che Serkan può recuperare la memoria persa

Nelle puntate dello sceneggiato di successo in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset da lunedì 4 a venerdì 8 ottobre 2021 a partire dalle ore 16:30 circa, Eda dopo aver cercato di reagire sarà abbastanza amareggiata per il fatto che Serkan non abbia ancora alcun ricordo della loro storia d’amore: a far fare un sospiro di sollievo alla giovane studentessa ci penserà il neurologo, assicurandole che il ricco architetto può recuperare la memoria persa a seguito dell'incidente aereo in cui è stato coinvolto.

La fanciulla non perderà tempo, per mettere in atto il piano per far tornare nella mente del suo amato Serkan i ricordi di ciò che ha vissuto nel suo ultimo anno di vita.

Eda scoppia a piangere per colpa di Selin, Ceren e Ferit mettono la parola fine alla loro storia d’amore

Purtroppo gli sforzi di Eda per riconquistare Serkan non daranno alcun frutto, poiché l’architetto spiazzerà tutti quando farà una proposta di matrimonio a Selin, con la convinzione di essere legato ancora a lei dal punto di vista sentimentale.

Quest’ultima intanto ordinerà a una donna di cancellare dall’appartamento del suo promesso sposo ogni traccia di Eda, con l’obiettivo di farla allontanare in modo definitivo da Serkan: la giovane Yildiz non appena busserà alla porta del suo amato per prendersi ciò che le appartiene, non riuscirà a trattenere le sue lacrime per aver fallito nuovamente.

Mentre Eda sembrerà perdere ogni speranza di riuscire a riavere al proprio fianco colui che ama, scoppierà un’altra relazione: si tratta di quella formata da Ceren (Melisa Döngel) e Ferit (Cagri Citanak), che dopo l’ennesima discussione decideranno di dirsi addio. Serkan farà in tempo ad aprire gli occhi? Oppure ad averla vita sarà la diabolica Selin, disposta a tutto per non rivederlo felice con Eda?