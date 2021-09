Riprende l'appuntamento in prima visione con Il Paradiso delle Signore 6. Le anticipazioni delle nuove puntate in programma dal 20 al 24 settembre 2021, rivelano che ci saranno un po' di colpi di scena. Occhi puntati sul caso Achille Ravasi, dopo che verrà accertata la morte del marito della contessa. Intanto Gabriella si preparerà a lasciare Milano per tornare da suo marito Cosimo, mentre in città arriva la giovane Flora, figlia di Ravasi.

Arriva la figlia di Achille Ravasi: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 dal 20 al 24 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Umberto e Adelaide appariranno preoccupati per le indagini legate alla morte di Achille.

I due, però, si tranquillizzeranno un po' quando scopriranno che il decesso di Ravasi è stato ufficialmente derubricato a incidente.

Intanto, però, a Milano metterà piede la giovane Flora Gentile Ravasi, figlia di Achille, la quale si presenterà all'interno del grande magazzino per potersi rifare il guardaroba, dopo aver perso i suoi bagagli.

La presenza di Flora attirerà fin da subito l'attenzione delle Veneri, molte delle quali resteranno piacevolmente sorprese e colpite dal buon gusto della ragazza e dalla sua competenza nel campo della moda.

Gabriella pronta a lasciare Milano

Successivamente Flora parteciperà ad un incontro con un assicuratore, scoprendo che suo padre le ha lasciato in eredità una discreta somma di denaro e anche una lettera.

Intanto Gabriella, dopo aver esposto la sua ultima collezione realizzata per Il Paradiso delle signore, si prepara a lasciare Milano. La stilista deciderà di raggiungere suo marito Cosimo a Parigi ma farà grande fatica a dire addio a quei luoghi che hanno fatto parte della sua vita, permettendole di crescere dal punto di vista professionale e personale.

Le trame delle nuove puntate de Il Paradiso 6, in onda fino al 24 settembre 2021 in tv, inoltre rivelano che Umberto informerà Adelaide dell'arrivo in città della figlia di Ravasi e la contessa non farà i salti di gioia.

Marcello delude Ludovica: anticipazioni Il Paradiso 6 al 24 settembre

Intanto, lo stilista che avrebbe dovuto sostituire Gabriella al Paradiso, si tirerà indietro all'ultimo momento.

Vittorio Conti, quindi, si troverà in grande difficoltà non avendo uno stilista che prenda in mano le redini del grande magazzino.

E poi ancora le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 dal 20 al 24 settembre, rivelano che Ludovica resterà delusa nel momento in cui Marcello non si presenterà ad una serata di gala organizzata al Circolo.

Il ragazzo, di sua spontanea volontà, si tirerà indietro e questa per Ludovica sarà una cocente delusione, al punto di rassegnare le sue dimissioni come vicepresidentessa.