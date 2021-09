Manila Nazzaro è pronta a mettersi in gioco al Grande Fratello Vip 6. La futura "vippona" in un'intervista ha spiegato perché nel video di presentazione ha fatto sapere che non vorrebbe mai trovare Caterina Balivo nella casa di Cinecittà. Come riferito dalla 43enne, tra le due c'è sempre stato un certo astio. Secondo Nazzaro, la collega non l'avrebbe mai sopportata.

I motivi dell'astio

L'ex Miss Italia ha precisato di non avere mai definito Caterina Balivo una "brutta persona". Al contrario, ha solamente spiegato che tra le due in 22 anni non c'è mai stato un rapporto amichevole.

Sebbene Nazzaro abbia ammesso di avere sempre nutrito una certa stima per Balivo, quest'ultima non avrebbe mai ricambiato. Secondo la 43enne foggiana, alla base dell'antipatia c'è un motivo ben preciso: "Io ho vinto Miss Italia".

Nel corso dell'intervista, la futura "vippona" ha fatto notare che lei e Caterina hanno intrapreso un percorso professionale differente. Tuttavia, questo non ha mai autorizzato Balivo a sminuire il percorso scelto da Manila.

Lo sfogo

Manila Nazzaro ha confidato di avere avuto dei problemi di salute importanti che l'hanno portata ad allontanarsi dal piccolo schermo. Successivamente, l'ex Miss Italia ha deciso di convolare a nozze e mettere da parte il lavoro per dedicarsi alla famiglia.

Nazzaro sostiene che Balivo non abbia mai voluto accontentarsi di essere arrivata terza al concorso di bellezza. Come raccontato da Manila, la collega in varie occasioni avrebbe avuto delle cadute di stile: "Non è carino dire 'quella che ha vinto Miss Italia' senza mai fare il nome".

La futura concorrente del Grande Fratello Vip 6 ha rivelato che Caterina si offese per un mancato saluto.

Al contrario, Nazzaro ha fatto sapere che in quell'episodio specifico le cose non andarono così: Manila scoppiò in lacrime perché non si sentiva a suo agio a Porta e Porta per una richiesta fatta dagli autori. Infine, la diretta interessata ha attaccato duramente Caterina Balivo: "Non mi ha mai voluto nei suoi programmi. Mi bloccava le ospitate".

'Ha sempre sminuito il mio lavoro'

Manila Nazzaro ha spiegato che non sa se al Grande Fratello Vip avrà modo di chiarire questa cosa con Caterina Balivo. Sebbene non sappia se la cosa accadrà, la 43enne ha chiosato: "Sarebbe bello sapere perché ha sempre sminuito il mio lavoro".

Infine, a chi ha accusato l'ex Miss Italia di avere dovuto partecipare al Reality Show per apparire sul piccolo schermo, la diretta interessata ha prontamente replicato: "Per me il Grande Fratello Vip è un lavoro oltre che un opportunità umana". Al momento Caterina Balivo non ha replicato alla collega, ma non sono esclusi colpi di scena.