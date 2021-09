Il Paradiso delle Signore torna con la sesta stagione con molte novità ad attendere gli affezionati telespettatori. Secondo le trame di martedì 14 settembre Vittorio riceverà le attenzioni della modella Ines, ma l'uomo si sentirà ancora troppo coinvolto dal matrimonio finito con Marta. Nel frattempo, Gloria continuerà a vedere in Armando un ottimo amico e gli confiderà di pensare ancora al padre di Stefania. Per Marcello e Ludovica arriverà il momento di ufficializzare la loro relazione, ma Adelaide non sarà affatto felice della relazione tra il barista e la signorina Brancia: la Contessa metterà la ragazza di fronte a una scelta difficile.

Infine, dopo un lungo periodo di lontananza, Tina farà una sorpresa ai suoi genitori e si recherà a casa Amato per riabbracciarli.

Vittorio penserà ancora molto a Marta e non sarà pronto per una nuova storia: spoiler 14 settembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore per la puntata che andrà in onda martedì 14 settembre annunciano che per Vittorio non mancheranno le occasioni per voltare pagina. La modella Ines, infatti, tornerà a lavorare per il dottor Conti e cercherà di farsi avanti con lui anche dal punto di vista sentimentale, ma Vittorio non riuscirà ancora a dimenticare Marta. Dopo il fallimento del matrimonio con la signorina Guarnieri, infatti, per Conti sarà ancora molto difficile pensare ad una nuova relazione.

Nel frattempo, il rapporto tra Gloria e Armando si consoliderà e la donna confiderà al magazziniere di pensare ancora a Ezio, il padre di sua figlia Stefania.

Ludovica di fronte a una scelta tra il lavoro o l'amore: spoiler Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 14 settembre rivelano che nella puntata che sarà trasmessa martedì, per Ludovica e Marcello tutto sembrerà procedere a gonfie vele, ma i problemi sono dietro l'angolo.

Il legame tra i due ragazzi sarà così importante da voler rendere pubblica la loro relazione, ma Adelaide non vedrà di buon occhio la scelta della signorina Brancia. Secondo la Contessa, infatti, il divario sociale che esiste tra Marcello e Ludovica è troppo grande e quindi metterà la ragazza di fronte a una scelta molto difficile.

La signorina Brancia dovrà decidere se diventare la nuova presidentessa del circolo o proseguire la sua relazione con Marcello. Infine, dopo aver salutato la sua amica Gabriella, Tina Amato andrà a casa dei suoi genitori per riabbracciarli. Dopo molto tempo di lontananza, quindi, Agnese e Giuseppe riceveranno una bella sorpresa e potranno finalmente rivedere la figlia e avere quasi tutta la famiglia di nuovo riunita.