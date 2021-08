Il Paradiso delle Signore 6 riaprirà di nuovo i battenti a partire dal mese di settembre 2021, quando torneranno in onda i nuovi episodi in prima visione assoluta su Rai 1. Le anticipazioni riguardanti le trame di questa sesta stagione rivelano che ci sarà ancora grande spazio per le vicende della coppia composta da Ludovica e Marcello: i due saranno al centro dell'attenzione per la loro storia d'amore che sarà soggetta a nuovi ostacoli da superare e affrontare. A tal proposito, l'attrice di Ludovica in una recente intervista ha rigettato al mittente anche le polemiche che ci sono state per alcune scene un po' troppo bollenti tra il suo personaggio e Marcello.

Le prime anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che al centro delle trame continuerà ad esserci la love story tra Marcello e Ludovica.

I due, dopo essere usciti allo scoperto, rivelando apertamente il loro sentimento e la loro decisione di viversi questa storia d'amore senza esitazioni, dovranno fare i conti con diversi ostacoli da superare.

In primis, infatti, dovranno confrontarsi col fatto che entrambi appartengono a due famiglia estremamente diverse dal punto di vista social e questo potrebbe costituire un vero e proprio problema per la loro vita futura insieme.

Ludovica e Marcello: ecco cosa succederà da settembre

A tal proposito, Ludovica Brancia che veste i panni della giovane Ludovica all'interno della soap opera di Rai 1, ha ammesso che il primo periodo di questa sesta stagione, sarà decisamente tranquillo per la coppia.

"Ludovica comincerà la stagione in maniera serena, con un amore corrisposto e una rivalsa personale", ha ammesso l'attrice Giulia Arena nel corso di una recente intervista in cui ha cercato di fornire i primi spoiler su quello che vedranno gli spettatori nelle prossime puntate in onda su Rai 1.

Al tempo stesso, però, l'attrice ha ammesso che col passare delle settimane di programmazione de Il Paradiso delle signore 6, Ludovica e Marcello dovranno fare i conti con più ostacoli che metteranno a dura prova il loro sentimento.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La verità dell'attrice di Ludovica sulle scene 'bollenti' con Marcello

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e se tra i due innamorati ci sarà davvero un lieto fine, l'attrice di Ludovica ha voluto far chiarezza anche sulle polemiche che ci sono state per alcune scene ritenute fin troppo bollenti tra il suo personaggio e quello di Marcello.

Sul finire degli episodi della scorsa stagione, Ludovica e Marcello si lasciarono andare alla passione travolgente e certe scene scatenarono polemiche sui social, soprattutto in merito al contesto in cui si svolgono, ossia gli anni '60.

"Lo trovo un discorso bigotto. La passione degli anni '60 non è diversa da quella di oggi", ha ammesso l'attrice mettendo così a tacere le critiche e le polemiche.