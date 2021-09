Riparte l'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore 6 e la fortunata soap opera del primo pomeriggio cambia programmazione. In questi mesi estivi, infatti, la Rai ha scelto di continuare a mandare in onda le puntate della soap con protagonisti Alessandro Tersigni e Vanessa Gravina, seppur in un'altra fascia oraria. A partire da lunedì 13 settembre, però, la soap opera tornerà in onda di nuovo al vecchio orario.

Cambia la programmazione de Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, durante la stagione estiva le repliche della scorsa stagione de Il Paradiso delle signore sono state trasmesse in daytime ma cambiando orario di inizio.

La Rai, infatti, ha scelto di programmare la soap alle ore 15:00, subito dopo l'appuntamento con il quiz Il Pranzo è servito riportato in televisione da Flavio Insinna per la stagione estiva.

La programmazione de Il Paradiso delle signore 6 subirà delle modifiche a partire dal prossimo lunedì pomeriggio, quando andrà in onda la prima puntata di questa nuova stagione. La soap, infatti, non sarà più trasmessa alle 15 così come è successo in questi mesi estivi, ma tornerà di nuovo alla sua fascia oraria canonica, che va dalle 15:55 alle 16:35 circa, subito dopo l'appuntamento quotidiano con Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone.

La soap di Rai 1 ritorna in onda al vecchio orario

Questa, quindi, sarà la collocazione ufficiale delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6, per tutta la durata della stagione televisiva 2021/2022.

Lo scorso anno, infatti, proprio in questa fascia oraria, la soap ha registrato dei risultati d'ascolto molto positivi in daytime, al punto da arrivare a toccare la soglia dei 2 milioni fissi di spettatori con picchi di share che hanno raggiunto anche il 21%.

E così, forte del successo ottenuto alle 15:55, la Rai continuerà a programmare le puntate inedite de Il Paradiso delle signore 6 in questo slot orario.

Intanto le anticipazioni riguardanti le trame delle nuove puntate della soap di Rai 1 rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 di settembre

Occhi puntati su Vittorio Conti che dovrà riprendere in mano le redini della sua vita dopo l'addio di Marta. Per il personaggio interpretato da Alessandro Tersigni non si esclude il fatto che possa arrivare anche un nuovo amore.

Spazio anche alla relazione tra Ludovica e Marcello: il loro amore verrà ostacolato dalla contessa Adelaide, la quale farà di tutto per separarli, ritenendo che il barista non sia all'altezza della nuova presidentessa del Circolo. Nella sesta stagione de Il Paradiso delle signore verrà risolto anche il giallo di Achille Ravasi: il marito della contessa verrà ritrovato senza vita.

Tra le new entry, invece, va segnalato l'ingresso in scena della figlia di Ravasi: la donna rimetterà piede a Milano dopo il decesso di suo padre e potrebbe mettere a repentaglio l'incolumità della contessa.

Il ritorno di Anna Imbriani: le trame de Il Paradiso 6

A svelare questo retroscena è stata proprio l'attrice Vanessa Gravina, la quale non ha nascosto che per la sua Adelaide, questa new entry sarà a dir poco "devastante".

E poi ancora spazio anche al ritorno di Anna Imbriani: l'ex venere del grande magazzino tornerà in città da vedova, dopo il decesso del suo compagno.

Anna troverà lavoro all'interno del Circolo e, fin dal primo momento, riuscirà ad attirare l'attenzione del giovane Salvatore Amato. Cosa succederà tra i due nel corso di questa sesta stagione? Trionferà l'amore? Lo scopriremo a partire dal prossimo settembre.