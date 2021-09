Grandi colpi di scena in arrivo nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, la soap opera di Rete 4 in onda tutte le sere nella fascia dell'access prime time. Le anticipazioni rivelano che Ariane ordirà l'ennesimo piano diabolico allo scopo di rovinare la famiglia Saalfeld.

Questa volta la dark lady della soap metterà nel mirino Robert, ma poi finirà per innamorarsi del giovane rampollo.

Anticipazioni tedesche Tempesta d'amore: Ariane inscena un finto rapimento

Le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore rivelano che Ariane non avrà alcuna intenzione di darla per vinta a Christoph, e per questo motivo studierà un nuovo piano che le possa consentire di entrare in possesso del Furstenhof.

Così deciderà di concentrare le sue attenzioni sul giovane Robert, il più impulsivo della famiglia Saalfeld. L'obiettivo di Ariane sarà quello di separarlo da Cornelia, quindi proverà a stuzzicare la gelosia della donna avvicinandosi sempre di più a Robert.

Inoltre penserà ad un finto rapimento che sarà lei stessa a gestire e che avrà come vittima proprio Saalfeld. La strategia di Ariane sembrerà funzionare perché, dopo aver inscenato il falso sequestro, finirà per avvicinarsi sempre di più a Robert, mandando in tilt Cornelia.

Ariane perde la testa per Robert

Gli spoiler tedeschi di Tempesta d'amore, però, preannunciano che il colpo di scena si verificherà nel momento in cui Ariane si renderà conto di essersi innamorata per davvero di Robert, e quindi di provare un sentimento reale nei suoi confronti.

Un duro colpo per la dark lady, la quale proverà subito a reprimere quest'amore, lasciandosi andare alla passione con Erik. Nonostante ciò, Robert continuerà ad essere il suo pensiero fisso: la dark lady del Furstenhof non riuscirà a dimenticarlo.

Intanto, il rapporto tra Robert e Cornelia entrerà in crisi: i due finiranno per discutere in maniera molto animata.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Saalfeld proverà a tranquillizzare la sua amata, facendole presente il fatto che la sua gelosia nei confronti di Ariane è del tutto infondata, poiché tra di loro non potrà esserci mai nulla.

Robert ai ferri corti con Cornelia: anticipazioni tedesche Tempesta d'amore

Al tempo stesso, Robert sarà costretto a correre ai ripari prima che la situazione possa degenerare.

Questi parlerà apertamente con Ariane e le chiederà di prendere le distanze dalla sua vita per evitare così di compromettere la relazione con Cornelia.

Quale sarà la reazione della dark lady? Accetterà di farsi da parte così facilmente? Lo scopriremo durante le puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda prossimamente su Rete 4.