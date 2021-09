Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni giornaliere di Love is in the air. La TV Soap turca, sull'onda di Daydreamer, sta riscuotendo un buon successo. Le dinamiche intrigate e l'emergere di sentimenti contrastanti costituiscono due dei punti di forza dello sceneggiato.

Nella puntata del 10 settembre, i contrasti tra Eda e sua nonna non faranno altro che peggiorare. Semiha criticherà Serkan e si trasferirà a casa di Eda. Quest'ultima, incapace di gestire le sue emozioni, deciderà di trascorrere la notte fuori casa. Andrà da Serkan, ma l'atmosfera sarà distrutta da una telefonata da parte di Balca.

Cosa vorrà dire la donna a Serkan?

Anticipazioni di Love is in the air del 10 settembre: Semiha stilerà una relazione su Serkan

Finalmente, il tanto atteso Capodanno è arrivato. Serkan ed Eda, desiderosi di portare un po' di buonumore in azienda, compreranno dei regali per tutti i dipendenti. Al loro ritorno, però, si troveranno davanti a una situazione spiacevole. Semiha, infatti, ha realizzato una relazione sul lavoro svolto da Serkan. Le parole a lui dedicate non sono affatto positive. Verrà descritto come un uomo autoritario, poco collaborativo e incapace di lavorare in un team.

Le anticipazioni di Love is in the air del 10 settembre rivelano che Eda non riuscirà a sopportare il punto di vista di sua nonna e perderà nuovamente il controllo.

Proverà a contrastare Semiha, ma i suoi sforzi non porteranno ad alcun risultato.

Trama del 10 settembre di love is in the air: Eda subirà le minacce di sua nonna

Nella puntata del 10 settembre di Love is in the air, la nonna di Eda non avrà alcuna intenzione di tornare sui suoi passi. Si mostrerà sicura delle sue idee e intenzionata ad andare dritta per la sua strada.

Inoltre, intimerà alla nipote di smettere di lavorare per Serkan. Il suo posto, infatti, non è quello di dipendente ma di proprietaria dell'azienda.

La nonna minerà anche la sua felicità sentimentale e le dirà che se verrà a conoscenza di un ritorno di fiamma tra i due, farà di tutto per distruggere Serkan, anche dal punto di vista professionale.

Semiha si trasferirà a casa di Eda e Ayfer

Le anticipazioni del 10 settembre rivelano che Eda sarà molto turbata dalle parole di sua nonna. Sentirà di non avere alcuna via di uscita e le cose peggioreranno quando, al suo ritorno a casa, scoprirà che Semiha rimarrà con lei e Ayfer.

Eda non riuscirà proprio a rimanere in quell'appartamento e, travolta dalla rabbia, si recherà da Serkan per passare la notte assieme a lui. Il loro incontro sembrerà procedere per il meglio, ma le cose cambieranno quando Balca telefonerà all'uomo per chiedergli di incontrarsi.