Grandi colpi di scena sono in arrivo a Il Paradiso delle Signore 6, soap opera del pomeriggio di Rai 1, che continua a ottenere risultati d'ascolto molto positivi in daytime.

In questi nuovi appuntamenti che terranno banco per tutta la stagione autunnale, continuerà a esserci la giovane Tina Amato, tornata a Milano dopo un lungo periodo di assenza. La sua presenza, però, desterà molti sospetti al punto che la donna potrebbe nascondere un segreto legato al suo stato di salute.

Occhi puntati anche su Giuseppe Amato che finirà nei guai con sua moglie e la sua famiglia.

Il mistero su Tina Amato e la possibile malattia: spoiler Il Paradiso delle signore

Nel dettaglio, le trame de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che la presenza di Tina Amato rientrata a Milano dopo un lungo periodo trascorso lontana da tutto e tutti, sarà sempre più segnato da dubbi e un pizzico di mistero.

La donna, infatti, si rifiuterà di esibirsi dal vivo e non vorrà in nessun modo cantare: un modo di fare che desterà preoccupazione, dato che Tina ha combattuto con tutta se stessa per affermarsi come cantante e far sì che ottenesse il successo tanto sperato.

Ma per quale motivo Tina non vorrà più cantare?

I motivi di questa scelta potrebbero avere a che fare con un motivo ben più serio. La giovane Amato, in una delle puntate trasmesse questa settimana in tv, dopo aver accennato qualche strofa per volere dei suoi genitori, si è toccata in maniera sospetta la gola, quasi come se ci fosse qualcosa che non andava.

Retroscena su Tina Amato de Il Paradiso delle signore 6

Ebbene, stando ai retroscena che circolano sulle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6, non si esclude che Tina possa nascondere qualcosa di ben più serio: si sospetta che la donna possa essere malata.

Insomma la salute di Tina potrebbe fare capricci e forse potrebbe essere questo il motivo che l'ha spinta a rientrare a Milano, abbandonando così la sua florida carriera musicale.

Giuseppe messo alle strette dall'amante: anticipazioni Il Paradiso 6

Ma le sorprese in casa Amato non sono finite qui, perché le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6, rivelano che ci sarà spazio anche per le bugie di Giuseppe Amato.

L'uomo verrà messo alle strette nel momento in cui arriverà in città la sua amante Petra: trattasi della donna, con la quale Michele si è intrattenuto durante il lungo soggiorno in Germania e con la quale ha messo al mondo anche un bambino.

Di conseguenza l'amante di Giuseppe e la sua figlia segreta rientreranno insieme in città e per Agnese, così come per tutti gli altri figli del capofamiglia di casa Amato, sarà un vero e proprio choc fare i conti con questa scoperta, dato che l'uomo ha sempre mentito a sua moglie, dicendo di essere stato da solo durante il periodo di permanenza in Germania.

Come se la caverà Giuseppe dopo questo impiccio? Riuscirà a tirarsi fuori oppure si ritroverà messo con le spalle al muro? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6.