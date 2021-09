Colpi di scena nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip 6 in onda su Canale 5 questo lunedì sera. Occhi puntati in primis sulle vicende di Amedeo Goria, che ha fatto indispettire gli spettatori social del reality show, per i suoi atteggiamenti fin troppo morbosi nei confronti di Ainett Stephens. Ecco allora che nel corso della puntata serale di lunedì, sia Alfonso Signorini che le due opinioniste, hanno becchettato Amedeo per questo suo modo di fare, tanto da scatenare la reazione negativa del conduttore.

Polemica al Grande Fratello Vip: Goria esagera con Ainett

Nel dettaglio, durante la lunga diretta del GF Vip 6 in onda su Canale 5, Sonia Bruganelli ha preso la parola per evidenziare il fatto che i modi di fare di Amedeo non fossero piaciuti ad Ainett Stephens, la quale in più occasioni si sarebbe trovata in forte imbarazzo.

In settimana è stata la stessa Ainett a rivelarlo ad Amedeo, chiedendogli di non andare oltre così da evitare ogni tipo di fraintendimento per il pubblico che li seguiva da casa.

La bacchettata vera e propria, però, è arrivata ieri sera quando durante l'appuntamento serale con il Grande Fratello Vip 6, sia gli opinionisti che Signorini, hanno chiesto ad Amedeo di avere maggiore rispetto e di stare "calmo".

Amedeo Goria sbotta dopo gli attacchi ricevuti in diretta

La reazione del conduttore, però, non è stata delle migliori e sebbene in diretta televisiva abbia cercato di mantenere la calma e il sorriso, nel momento in cui c'è stata la pubblicità, ha perso le staffe.

Il giornalista sportivo, ex marito di Maria Teresa Ruta, ha duramente sbottato, al punto da chiedere a voce alta di poter parlare con il suo agente, visibilmente infastidito da tutto questo chiacchiericcio che ruotava intorno al suo nome.

Subito dopo, Sonia Bruganelli ha ripreso la parola in studio sempre contro Amedeo, ribadendo e sottolineando ancora una volta che sia gli opinionisti del Grande Fratello Vip sia il pubblico da casa, non sono dei visionari.

Alfonso Signorini bacchetta Goria in diretta tv al GF Vip e invoca il 'rispetto'

La moglie di Bonolis, infatti, ha ribadito il fatto che Ainett abbia provato imbarazzo per alcuni atteggiamenti di Ainett e questa cosa l'ha ribadita lei stessa parlandone in casa anche con Miriana Trevisan.

A dare l'ennesima becchettata nei confronti di Amedeo Goria, ci ha pensato anche il padrone di casa del Grande Fratello Vip 6, che questa volta ha invocato il rispetto prima di tutto.

"La seduzione è un gioco meraviglioso, ma deve fare i conti col rispetto", ha sentenziato Signorini in diretta tv chiedendo poi al giornalista sportivo di mettere in evidenza la sua sensibilità.