Il Paradiso delle Signore 6 riaprirà di nuovo i battenti a partire dal prossimo 13 settembre, quando andrà in onda la prima puntata di questa nuova stagione. Le anticipazioni rivelano che ci saranno numerosi colpi di scena, in primis riguardanti le vicende di casa Amato. Per Agnese arriverà il momento della scoperta dei clamorosi segreti custoditi dal marito Giuseppe e, tutta questa situazione, la porterà a rafforzare il suo rapporto con Armando, che non ha mai dimenticato del tutto.

Il ritorno de Il Paradiso delle signore 6: dal 13 settembre in tv

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Agnese si ritroverà a dover fare i conti con la scoperta del segreto custodito dal marito Giuseppe.

L'uomo, per tutto questo tempo post ritorno dalla Germania, ha taciuto la notizia di essersi rifatto una vita e di aver intrapreso una relazione con un'altra donna.

Il colpo di scena arriverà nel momento in cui Giuseppe verrà informato dalla sua amante del fatto che hanno concepito un figlio insieme.

Retroscena sul rapporto tra Armando e Agnese nella sesta stagione

Petra, questo il nome dell'amante di Giuseppe, ben presto arriverà anche in città e porterà con se anche il frutto della loro passione, scatenando un vero e proprio terremoto in casa Amato.

Secondo a quanto si apprende da una fonte diretta, questa scoperta finirà per creare grande agitazione tra i due coniugi: Agnese resterà delusa e amareggiata dalle menzogne di suo marito che, per tutto questo tempo, ha finto come se non fosse accaduto nulla.

La scoperta di questo segreto porterà Agnese a prendere sempre più le distanze dall'uomo: la donna, infatti, si renderà conto di non provare più lo stesso sentimento nei confronti del padre dei suoi figli.

Una scoperta che Agnese aveva già fatto nei mesi in cui di Giuseppe si persero le tracce e la donna si avvicinò pericolosamente al capo-magazziniere Armando.

Ritorno di fiamma tra Agnese e Armando? Le anticipazioni de Il Paradiso 6

Ebbene, per la coppia Agnese-Armando ci saranno dei nuovi avvicinamenti nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6. La donna, infatti, riuscirà a trovare conforto proprio tra le braccia di Armando, che si rivelerà una persona preziosa per Agnese.

Cosa succederà tra i due? Non si esclude che, nel corso della sesta stagione della soap opera in onda su Rai 1 fino al prossimo maggio, possa esserci anche un riaccendersi della passione tra Agnese e Armando.

La donna deciderà di chiudere col passato e quindi mettere una pietra al suo matrimonio con Giuseppe per stare a fianco del capo-magazziniere? Una scelta coraggiosa che Agnese potrebbe decidere di fare nel finale di stagione.