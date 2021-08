Cresce l'attesa per le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6, la fortunata soap opera del pomeriggio di Rai 1, che arriverà lunedì in onda a partire dal 13 settembre in prima assoluta. Le anticipazioni ufficiali sulle trame rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena, molti dei quali legati in primis alla coppia composta da Ludovica e Marcello, il cui amore potrebbe essere messo in pericolo da una new entry. Occhi puntati anche sul ritorno di Anna Imbriani, che arriverà in città dopo un lungo periodo d'assenza.

L'amore tormentato tra Ludovica e Marcello: anticipazioni Il Paradiso 6

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che al centro delle trame continueranno ad esserci la love story tra Marcello e Ludovica.

I due, nonostante appartengano a due famiglie estremamente diverse dal punto di vista sociale, decideranno di andare controcorrente e di viversi la loro relazione.

Per loro non sarà facile riuscire a gestire questa situazione e si ritroveranno così a dover lottare per poter vivere liberamente la loro favola d'amore.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel corso delle varie puntate di questa lunga sesta stagione della soap opera, potrebbe esserci anche una new entry in grado di mettere in pericolo questo sentimento.

Il nipote di Adelaide potrebbe innamorarsi di Ludovica

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che arriverà a Milano il giovane Marco Sant'Erasmo, nipote della contessa Adelaide, il quale si stabilirà ufficialmente a casa di sua zia e di Umberto Guarnieri.

Nel corso della stagione, non si esclude che il giovane Marco Sant'Erasmo possa innamorarsi e così invaghirsi della bella Ludovica, al punto da mettere in discussione il suo forte sentimento nei confronti di Marcello Barbieri.

Insomma i colpi di scena per questa giovane coppia non mancheranno, così come per Vittorio Conti, che si ritroverà al centro dell'attenzione dopo la partenza di sua moglie Marta, che ha scelto ormai di iniziare un nuovo percorso di vita a New York.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il ritorno di Anna: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Vittorio, durante le nuove puntate, avrà modo di ritrovare alcuni amici di vecchia data, tra cui Anna Imbriani, che ritornerà di nuovo a Milano.

La donna, come ha svelato l'attrice stessa che vestirà i panni di Anna, si ritroverà così vedova dopo la morte del suo compagno e con una bambina da crescere.

Anna, però, in un primo momento deciderà di non rivolgersi subito a Vittorio per chiedergli sostegno e aiuto. La donna potrà contare sul supporto di Roberto Landi, un'altra new entry di questa sesta stagione e riuscirà a trovare lavoro presso il Circolo.