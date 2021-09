Cosa succede nelle prossime puntate di Beautiful in onda la settimana dal 13-19 settembre 2021? Le trame si concentrano intorno a Steffy che, da quando ha fatto l'incidente in moto, non riesce a liberarsi dai dolori. Le suppliche al dottor Finn volte a prescriverle dei forti analgesici non sembrano sortire più alcun effetto. Il comportamento nervoso e assente della giovane Forrester preoccupa non poco Liam, che la tiene sotto controllo. A scoprire che cosa nasconde Steffy sarà Thomas, per puro caso. Nel frattempo, Brooke continuerà a lottare per Ridge, certa che il suo matrimonio con Shauna sia solo un inganno.

Anticipazioni Beautiful delle nuove puntate settimanali

Nelle prossime puntate della soap Thomas consegnerà a Kelly un misterioso pacchetto per Steffy da parte di Vinny. Il suo contenuto sorprenderà. Liam inizia a sospettare che Finn non sia limpido con la sua ex moglie e così si reca da lui per dei chiarimenti.

Finn sarà fermo con Liam: il rapporto con Steffy e la sua linea di terapia non lo devono riguardare affatto.

Spencer, tuttavia, ha avuto l'intuizione giusta: nelle nuove puntate di Beautiful che andranno in onda su Canale 5 dal 13 al 19 settembre, Finn bacerà Steffy con passione dopo averle comunicato che non potrà più essere il suo medico.

Thomas incolpa Liam del dolore di Steffy

Non si placano le discussioni tra Spencer e il giovane Forrester, rivali da sempre.

Thomas incolperà Liam di essere il responsabile della sofferenza emotiva di Steffy, visti i continui ripensamenti sul loro rapporto.

Uno strano avvenimento farà preoccupare Thomas: il suo portafoglio è sparito. Mentre cercherà di capire dove possa essere finito, farà visita a Steffy.

La presenza di Finnegann non sembra essere gradita a nessuno; Liam e Hope credono che il medico non sia del tutto sincero con Steffy, specie in questo momento difficile.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il dolore di Brooke, spoiler Beautiful

Nelle nuove puntate di Beautiful continuerà anche la storyline che vede Brooke alla ricerca disperata di prove che possano incastrare Shauna.

Logan però sarà a pezzi quando capirà che Fulton non ha nessuna intenzione di lasciar perdere Ridge e che le circostanze sono a suo favore.

Thomas, intanto, continuerà a cercare il suo portafoglio e, a casa di Steffy, scoprirà un cassetto nel quale la sorella tiene nascosti dei barattoli di medicinali non legali.

A quel punto, capirà il reale contenuto della boccetta consegnata a Kelly da Vinny per sua sorella.

Steffy mentirà a tutti, Liam compreso, dicendo di non assumere più pillole. Spencer non ci crederà e, preoccupato per lei, penserà sia meglio farle una visita a casa per accertarsi che stia bene. Ciò che si troverà davanti lo sconvolgerà.