Prosegue l'appuntamento con la soap opera Il Paradiso delle Signore 6. Lunedì 20 settembre, in prima visione assoluta su Rai 1, andrà in onda una nuova puntata che si preannuncia ricca di colpi di scena e sorprese. Occhi puntati in primis sul ritorno in città della figlia di Ravasi ma anche su Giuseppe, che deciderà di spedire una missiva in Germania.

Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano in primis che lunedì 20 settembre 2021 ci sarà un cambio programmazione per la soap opera.

La messa in onda, infatti, non sarà alle 15:55 circa ma anticiperà alle ore 15:20, subito dopo il consueto appuntamento quotidiano con Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone.

La soap, eccezionalmente per questo lunedì pomeriggio, anticiperà l'orario di inizio su Rai 1 per lasciare poi spazio allo speciale "Tutti a scuola" che prevede la presenza del Presidente della Repubblica. Tuttavia, a partire da martedì 21 settembre, il palinsesto della rete ammiraglia tornerà a essere quello abituale e anche la messa in onda de Il Paradiso 6 tornerà in programma alle 15:55 circa.

Ma cosa succederà nel corso della puntata di lunedì pomeriggio? Le anticipazioni ufficiali rivelano che Gabriella esporrà al grande magazzino l'ultima collezione che porterà la sua firma.

La celebre stilista de Il Paradiso delle signore, infatti, ha maturato un'importante decisione.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 del 20 settembre 2021

Dopo aver assistito alla partenza di suo marito Cosimo Bergamini, che ha scelto di trasferirsi a Parigi, si è resa conto di non poter restare da sola a Milano. E così, per mettere in salvo il suo matrimonio col giovane Bergamini, deciderà di trasferirsi anche lei in Francia e di stare così al fianco di suo marito, abbandonando l'impegno come stilista del Paradiso.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché la trama della soap opera di lunedì 20 settembre 2021 rivela che ci sarà spazio anche per il mistero riguardante Giuseppe Amato. L'uomo, approfittando della partenza di Girolamo, gli affiderà una missiva che dovrà consegnare a una persona nel momento in cui arriverà in Germania.

Il ritorno della figlia di Ravasi: trama Il Paradiso 6 del 20 settembre

Di chi si tratta e cosa c'è scritto in questa lettera messa a punto dal marito di Agnese? Il mistero si infittisce sempre più. Occhi puntati anche su Adelaide e Umberto: i due si tranquillizzeranno dopo aver appreso che la morte di Achille Ravasi è stata ritenuta frutto di un incidente.

In questo modo, quindi, potranno tirare un sospiro di sollievo ma le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di lunedì rivelano che ben presto la contessa sarà scossa dalla notizia dell'arrivo di Flora, la figlia di Achille, che rimetterà piede a Milano.