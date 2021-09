Continuano ad appassionare le nuove trame della soap Il Paradiso delle Signore 6: le anticipazioni raccontano che Ludovica dovrà vedersela con l'algida contessa Adelaide di Sant'Erasmo, contro il suo amore per Marcello. Se continuerà ad essere la sua fidanzata, non potrà più avere alcuna opportunità al Circolo. La bella Brancia, però, non ha intenzione di cedere, costi quel che costi. Sono state troppe le vicissitudini che ha passato al fianco di Barbieri, rischiando addirittura la vita. Eppure, il loro amore è stato più forte di ogni cosa. Di certo, non sarà un avvertimento da parte della contessa a farle cambiare idea.

Nel frattempo, Tina continua a evitare di rispondere alle domande su Sandro. Il suo rientro a Milano è stato accolto con gioia, ma come mai al suo fianco non c'è Recalcati? Agnese e Salvatore iniziano a intuire che Tina stia nascondendo qualcosa.

Il Paradiso delle Signore 6, trame delle nuove puntate su Rai 1: anticipazioni

Vittorio ha immortalato gli abbracci e i momenti felici delle Veneri al loro incontro con Tina. Ed è proprio Tina che spicca per bellezza e magnetismo in quegli scatti, tanto che Conti le ha proposto di essere la modella che poserà per la nuova collezione di abiti del Paradiso delle Signore.

La bella Amato, senza pensarci troppo, accetta l'allettante proposta di Vittorio: sì, sarà lei la modella che darà ancora più lustro agli splendidi abiti disegnati da Gabriella.

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6, Tina sembrerà molto felice ma in realtà nel suo cuore c'è una tormenta di emozioni. Ciò che la rende triste e ombrosa è Sandro e quello che è successo nel periodo in cui era assente da Milano. Per il momento, tuttavia, decide di mantenere un rigoroso silenzio preferendo concentrarsi sul lavoro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Fiorenza bracca Ludovica, Il Paradiso delle Signore 6 spoiler

Adelaide ha messo Fiorenza Gramini al fianco di Ludovica per metterla alle strette. Il suo obiettivo? Farle lasciare Marcello, secondo lei non adatto ad una giovane d'alto rango.

Infine, le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rendono noto che Anna Imbriani avrà qualcosa di importante da risolvere.

Non volendo rivolgersi direttamente a Vittorio, Anna si rivolge a Roberto, chiedendogli aiuto. Che cosa sta nascondendo l'ex Venere e, soprattutto, perché teme così tanto la vicinanza di Conti?

Marcello, deciso a stare accanto a Ludovica e a darle man forte, si prepara per la festa organizzata al Circolo. Adelaide è su tutte le furie e spera che l'intervento di Fiorenza possa far cambiare idea a Ludovica. La bella Brancia, però, non ha alcuna intenzione di lasciare il ragazzo che ama.