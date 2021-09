Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno interrotto la loro relazione. L’annuncio è arrivato sui propri account social dai due diretti interessati. Secondo quando riferito dall’ex cavaliere di Uomini e donne, alla base dell’addio ci sarebbero delle incompatibilità caratteriali.

L’annuncio ai fan

Nella serata di giovedì 16 settembre, l’ex dama del Trono Over ha annunciato la rottura con Sossio Aruta sul proprio canale social. Nel leggere il post, alcuni fan hanno pensato che si trattasse di uno scherzo architettato da Le Iene. In realtà, è tutto vero.

La conferma è arrivata anche dall’ex cavaliere. Su Instagram, Sossio ha dichiarato di essere dispiaciuto per tutte le persone che hanno creduto nella coppia. Successivamente, Aruta ha spiegato che l’addio è maturato in modo consensuale per incompatibilità caratteriali. Infine, il diretto interessato ha chiesto ai fan di rispettare la privacy dell’ex coppia. Non ci sarebbe stato nulla di male se l’ex calciatore si fosse solo limitato a parlare della rottura. Sossio ha accompagnato al messaggio una scritta: “Game Over”.

Ursula furiosa

In seguito alla frecciatina di Sossio Aruta, è arrivata la replica dell’ex dama. Tutto è partito dal commento di un follower: l’utente ha sostenuto che un rapporto non può essere paragonato ad un gioco.

Nel prendere la palla al balzo, Bennardo ha lanciato una stoccata all’ex compagno: “Purtroppo, c’è chi vive giocando”. Inoltre, l’ex protagonista del dating show di Canale 5 ha sostenuto che determinati atteggiamenti ledono la dignità di una famiglia.

Sossio e Ursula si sarebbero dovuti sposare. La coppia era stata costretta a rimandare il progetto a causa della pandemia.

Tuttavia, i due sognavano il matrimonio in grande stile con tanti invitati. In seguito alla fine della relazione, le nozze sono saltate. Al momento non è chiaro se la coppia riuscirà a risolvere i problemi con la distanza oppure sia finita per sempre.

Deianira Marzano attacca la coppia

L’addio tra Aruta e Bennardo ha spaccato l’opinione pubblica.

Su Instagram, Deianira Marzano ha riportato una segnalazione sugli ex protagonisti di Uomini e Donne. Un utente ha spiegato di avere visto Sossio e Ursula molto complici al mercato di Taranto. Dunque, dopo due giorni l’addio risuona molto strano. Secondo Marzano, la fine della relazione potrebbe essere una trovata per ottenere visibilità. A detta della blogger campana, la coppia Bennardo-Aruta ormai sarebbe finita nel dimenticatoio. Dunque, è servito un escamotage per tornare ad essere protagonista sui rotocalchi di Gossip. Ovviamente, si tratta solamente di supposizioni in quanto la coppia non ha commentato i pettegolezzi.