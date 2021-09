Con la puntata che verrà trasmessa lunedì 20 settembre 2021, inizierà una nuova settimana di programmazione, per la soap italiana Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni rivelano che non mancheranno i colpi di scena e le sorprese. Gabriella esporrà in vetrina la sua ultima collezione come stilista del Paradiso. Dopo aver completato il suo progetto, la moglie di Cosimo sarà pronta per trasferirsi a Parigi. Nel frattempo Ludovica apprenderà che la vendita di Villa Brancia non sarà andata come sperava e, disperata non saprà come gestire questa difficoltà.

Giuseppe intanto chiederà a Girolamo di inviare una lettera in Germania, ma pregherà il suo amico di non raccontare a nessuno della sua richiesta. Umberto e Adelaide invece saranno felici di scoprire che il caso di Achille sarà stato archiviato come un incidente. Nel capoluogo lombardo intanto arriverà Flora Gentile, la figlia di Ravasi.

Trame Il Paradiso delle Signore, Ludovica disperata

Durante il sesto episodio de Il Paradiso delle Signore, in onda lunedì 20 settembre 2021, al Paradiso susciterà euforia la nuova collezione presentata da Gabriella. I nuovi capi verranno esposti in vetrina e la giovane stilista si commuoverà per aver portato a termine il suo ultimo incarico, prima di lasciare l'atelier e trasferirsi a Parigi.

Vittorio intanto si metterà alla ricerca di una nuova stilista, che dovrà prende molto presto il posto della Rossi. Intanto Ludovica dovrà fare i conti con alcuni impedimenti: la vendita di Villa Brancia non andrà a buon fine. Quando la contessina apprenderà la notizia sarà in preda alla disperazione e non saprà come affrontare la situazione.

A consolarla ci sarà Marcello, che farà di tutto per supportare la sua amata.

Il Paradiso, colluttazione tra Riva e Landi

Nel corso del sesto episodio de Il Paradiso delle Signore, trasmesso lunedì 20/9, Massimo Riva e Roberto Landi saranno protagonisti di un acceso litigio, al termine del quale il direttore creativo deciderà di non rivelare a nessuno quanto accaduto.

Nel frattempo Giuseppe chiederà un favore al suo amico siciliano Girolamo Ammirata: il padre di Salvatore chiederà di inviare una lettera del tutto misteriosa in Germania. A villa Guarnieri intanto, Adelaide e Umberto potranno tirare un sospiro di sollievo dopo mesi di paura e preoccupazioni. La di Sant'Erasmo potrà finalmente fare sogni tranquilli, dopo aver scoperto che la morte di Ravasi sarà definitivamente archiviata come un incidente. La contessa però sarà del tutto ignara che a Milano sarà appena arrivata Flora Gentile Ravasi, la figlia di Achille che cercherà spiegazioni circa la morte misteriosa del padre.