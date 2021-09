La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore è iniziata il 13 settembre e, nelle nuove puntate della fiction Rai, oltre a essere presenti i volti storici come quello di Vittorio Conti, hanno fatto il loro ingresso nel cast nuovi personaggi, fra i quali quello di Flora. Nelle puntate che andranno in onda sul piccolo schermo dal 27 settembre al 1° ottobre, il direttore del negozio di moda assumerà Ravasi come nuova stilista del Paradiso, ma i dipendenti di Vittorio saranno scettici a riguardo. Inoltre, durante la settimana, verranno trattate anche le vicende che ruotano ad uno dei nuovi protagonisti della soap opera: Ezio.

Il papà di Stefania, infatti, avrà un colloquio con Umberto Guarnieri, per ricoprire il ruolo di direttore della fabbrica Palmieri.

Il Paradiso delle signore: Vittorio assume Flora, ma lo staff non approva la sua scelta

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, Vittorio Conti dovrà scegliere chi ricoprirà il ruolo di stilista nel suo negozio di moda e, la decisione del direttore ricadrà su Flora. Infatti, il cognato di Beatrice proverà a convincere la figlia di Achille a lavorare con lui. Nel frattempo, Flora accetterà la proposta di Conti e inizierà a collaborare con Vittorio, ma lo staff del negozio non sarà contento della scelta. Infatti, i dipendenti del Paradiso riterranno avventata la decisione del loro capo.

Anche Adelaide, quando scoprirà che la figlia di Ravasi lavorerà per Conti, mostrerà il suo disappunto.

Il Paradiso delle signore: Flora infoma Vittorio dell'esistenza di una lettera di Achille

Ottenuto il nuovo incarico di stilista, Flora confiderà a Conti dell'esistenza di una lettera di suo padre e, nel frattempo, Vittorio dovrà mediare fra Agnese e Ravasi.

Infatti, fra la sarta e la nuova dipendente del Paradiso, sembrerà non instaurarsi un bel rapporto e la mamma di Salvatore e la figlia di Achille sembreranno non andare d'accordo su nessuna cosa. Nel frattempo, Adelaide continuerà ad avere dei dubbi in merito alla nuova stilista del negozio di Conti e penserà che la stilista stia nascondendo qualcosa.

Il Paradiso delle signore: Ezio lavora per Umberto Guarnieri

Ezio farà un colloquio con Umberto Guarnieri, per ricoprire un incarico nella fabbrica Palmieri. L'arrivo di Colombo a Milano ha suscitato sentimenti contrastanti, infatti, se da un lato sua figlia Stefania sarà entusiasta per il ritorno di suo papà, dall'altro lato Gloria vivrà momenti di tensione perché non sa cosa potrebbe riservarle il futuro la presenza dell'uomo e deciderà di scrivergli una lettera. Nel frattempo, Umberto deciderà di assumere Ezio, come direttore della Palmieri. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire cosa accadrà a Vittorio Conti e alle persone vicine a lui.