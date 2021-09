Prosegue l'appuntamento di successo su Canale 5 con la soap opera Love is in the air e le anticipazioni delle nuove puntate turche che prossimamente andranno in onda anche in Italia, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati in primis sul rapporto tra Eda e Serkan: i due si ritroveranno ad affrontare un nuovo momento di grande difficoltà e questa volta la situazione sarà decisamente più grave del previsto, dato che l'architetto perderà la memoria e non ricorderà nulla della sua storia d'amore con la giovane Yildiz.

Serkan coinvolto in un terribile incidente: anticipazioni turche Love is in the air

Nel dettaglio, le anticipazioni turche delle nuove puntate della soap opera Love is in the air, che andranno in onda nel corso delle prossime settimane in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che la love story tra Eda e Serkan prenderà una brutta piega nel momento in cui l'architetto sarà coinvolto in un terribile incidente.

L'aereo sul quale Serkan si troverà, per un viaggio di lavoro, sarà al centro di un terribile incidente che avrà delle conseguenze a dir poco nefaste e inaspettate.

Le trame della soap opera in onda su Canale 5, rivelano che per fortuna l'architetto non avrà la peggio: nonostante lo spavento e la paura dopo l'incidente, riuscirà a sopravvivere e a salvarsi anche se le conseguenze saranno comunque molto gravi.

Eda disperata perché Serkan non ricorda nulla di lei

Nel momento in cui si riprenderà dopo il grande spavento, dovrà fare i conti con una brutta sorpresa che lascerà senza parole soprattutto i suoi cari.

L'architetto ha perso la memoria e non ricorda nessun dettaglio del suo ultimo anno di vita, compreso quindi il periodo trascorso al fianco di Eda.

Un vero e proprio choc per la donna, la quale apparirà disperata: Eda, infatti, non riuscirà a spiegarsi come sia possibile che il suo uomo, col quale stava progettando il matrimonio non ricordi nulla dei momenti belli che hanno vissuto insieme e questa cosa la farà disperare.

Serkan annuncia le nozze con la sua ex Selin: anticipazioni turche Love is in the air

Le anticipazioni turche delle nuove puntate di Love is in the air in onda su Canale 5, rivelano che la donna proverà ad adoperarsi in tutti i modi per far sì che Serkan riacquisti la memoria ma non sarà affatto semplice riuscire nella "mission".

Il colpo di scena arriverà nel momento in cui Serkan dimostrerà di ricordare la sua precedente relazione con Selin, la quale ormai ex fidanzata, che vorrà al suo fianco per superare questo momento.

L'architetto si spingerà oltre nel momento in cui annuncerà di aver preso una decisione importantissima per la sua vita: vuole convolare a nozze con Selin.