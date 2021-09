Le trame delle nuove puntate Il Paradiso delle Signore 6 entrano nel vivo, come confermano le anticipazioni. Ezio ha accettato l'importante incarico di direttore della ditta Palmieri e così si è trasferito a Milano in pianta stabile. Stefania è al settimo cielo, al contrario di una turbata Gloria. Nonostante l'atmosfera non proprio allegra a casa Amato, Agnese ha qualcosa di davvero importante da festeggiare. Adelaide, invece, spiazza Ludovica con un gesto inaspettato che potrebbe però nascondere un piano ben preciso. Di questo è altro racconteranno le vicende della soap in onda martedì 28 settembre.

Gloria in forte tensione: anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6

Non è ancora venuto alla luce il passato di Gloria e Stefania nemmeno sa che lei è la madre da sempre creduta morta. Ora, a Milano è arrivato papà Ezio e ha intenzione di restarci, specie dopo l'importante incarico di lavoro che gli è stato conferito da Umberto.

Per Ezio è la svolta della vita e anche l'occasione per riavvicinarsi all'amata figlia. Tra i due c'è un bellissimo rapporto e Gloria li guarda da lontano con una certa malinconia. Per lei, la presenza in pianta stabile di Ezio è una spina nel fianco e non fa che causarle dolore e angoscia.

Agnese brinda con la sua famiglia per la promozione

A casa Amato c'è aria di festa.

Infatti Agnese ha da poco saputo di essere stata promossa responsabile della sartoria. Per lei è una conquista estremamente importante fare carriera. Felice e soddisfatta, brinda con la sua famiglia a un nuovo inizio.

Agnese non sa che questa serenità durerà poco: le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore svelano infatti che la presenza di Flora - nominata nuova stilista da Vittorio Conti - le causerà non poche tensioni.

Quella di Conti sembra essere una decisione troppo avventata, come pensato dalla maggior parte dello staff del grande magazzino.

Adelaide mette i bastoni fra le ruote a Ludovica e Marcello: anticipazioni Il Paradiso delle Signore

Adelaide ha deciso di mettere i bastoni tra le ruote a Ludovica e Marcello: è certa che per la bella Brancia sia più adatto un ragazzo d'alto bordo e con un lavoro prestigioso, non di certo un cameriere.

Le sue macchinazioni - unite allo zampino sempre presente di Fiorenza - non hanno però sortito l'effetto sperato. Anche se Marcello non si è presentato alla festa di gala al Circolo, è ancora fidanzato con Ludovica.