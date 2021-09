Arrivano le nuove anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6 relative alle puntate 27 settembre - 1 ottobre 2021, in onda su Rai 1 alle 15:55 circa. Tante le novità nei prossimi episodi e, in particolare, una serie di bugie e verità nascoste, tutte al femminile. Adelaide sarà certa che Flora le tiene nascosto qualcosa di importante, molto probabilmente che riguarda Achille. Intanto, Salvatore prova a conquistare Anna, deciso a voltare pagina con Gabriella. Sarà la scelta giusta? Tina, invece, si prepara per un viaggio a Zurigo ma non dice a nessuno il motivo della sua partenza improvvisa.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6 settimana 27 settembre - 1 ottobre 2021

Vittorio cerca di convincere Flora a restare a Milano, affascinato dai suoi bozzetti. E' lei la sostituta perfetta di Gabriella, Conti non ha dubbi.

Stefania è al settimo cielo per la presenza di suo padre Ezio, che non vedeva da tanto tempo. Gloria non è dello stesso avviso, turbata nel profondo. Decide così di scrivergli una lettera, ignara di ciò che verrà a sapere di lì a breve.

Flora, fiutando l'occasione imperdibile, decide di accettare la proposta di Conti e diventa così ufficialmente la stilista dell'atelier. Adelaide, saputa la notizia, non è affatto tranquilla. Pare che non solo la contessa storca il naso davanti alla scelta avventata di Vittorio.

Ezio spezza il cuore a Gloria

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6 che andranno in onda dal 27 settembre al 1 ottobre 2021, Tina dovrà partire per Zurigo. La bella Amato non rivelerà a nessuno il reale motivo del suo viaggio, che cosa nasconde?

Successivamente, Ezio confessa a Gloria di essersi innamorato di un'altra donna, spezzandole il cuore e così, la bella capocommessa straccia la lettera che era pronta a consegnargli.

In atelier l'atmosfera è molto tesa tra Agnese e Flora e Vittorio non sa come fare da paciere. Alla signora Amato, la bella americana proprio non piace ed è certa che sarà solo portatrice di guai. Avrà ragione.

Il segreto di Flora, anticipazioni settimanali Il Paradiso delle Signore 6

Adelaide è in ansia, sa che la presenza in pianta stabile della giovane Ravasi le causerà solo problemi.

Umberto è dello stesso parere.

Intanto, Ludovica continua a cercare una soluzione per portare a termine la vendita della villa, ma la sfortuna sembra perseguitarla.

Anna scopre che a mandarle i fiori è stato Salvatore e non reagisce affatto bene. Il povero Salvo si arrenderà davanti a questo rifiuto?

Infine, nelle nuove puntate settimanali Il Paradiso delle Signore 6 dal 27 settembre al 1 ottobre, Adelaide capirà che Flora la sta tenendo all'oscuro di un segreto molto importante, di cosa si tratta?