Cosa succede nelle prossime puntate di Una vita in onda dal 4-10 ottobre 2021? La vita coniugale di Camino e Ildefonso è un disastro. Il marchesino ha confessato il suo triste segreto, che ha perlomeno dato una spiegazione ai suoi continui rifiuti fisici. La bella Pasamar, nonostante tutto, ha scelto di stargli accanto e offrirgli il suo supporto. Ildefonso però, non può sopportare che anche i vicini di Acacias siano al corrente del suo dramma e così prende una decisione estrema. Tutto, pur di non essere al centro della vergogna di un intero quartiere.

Camino, non vedendolo rientrare, avrà un brutto presentimento e sarà certa che sia accaduto qualcosa di terribile, anche se Anabel proverà a rassicurarla, forse per lenire i suoi sensi di colpa. Nel frattempo, Laura sarà costretta a eseguire l'ordine di Velasco, se non vuole che il suo oscuro retroscena venga a galla e la rovini per sempre. A farne le spese sarà il povero Felipe. Di seguito, le anticipazioni dettagliate dei nuovi episodi.

Ildefonso scompare da Acacias: anticipazioni Una Vita

Nelle prossime puntate della soap, Felicia noterà la tristezza di sua figlia e così, sebbene a malincuore, le proporrà l'annullamento del matrimonio.

Camino andrà su tutte le furie e inveirà contro la madre, tornado immediatamente a casa.

Qui non troverà Ildefonso e inizierà ad avere uno strano presentimento.

Intanto, Genoveva viene abilmente manipolata da Velasco, che le racconta una serie di bugie. Il suo obiettivo è farle dimenticare Felipe e rubarle il cuore. Ma non solo.

Velasco mette anche in cattiva luce Laura, che viene così licenziata da Genoveva. Rimasta senza lavoro e un tetto sopra la testa, la cameriera non può fare altrimenti che sottomettersi al volere del suo aguzzino.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Laura avvelena Felipe

Nelle nuove puntate di Una Vita, Javier cerca di impedire a Genoveva di raggiungere Felipe, certa che Velasco abbia in serbo per lui qualcosa di molto pericoloso. Purtroppo, non farà in tempo.

Laura, terrorizzata dal fatto che Velasco riveli il suo segreto, è stata costretta a somministrare del veleno a Felipe, che ora giace in terra privo di sensi.

Alvarez Hermoso ha anche sbattuto la testa contro un tavolino, procurandosi un trauma cranico. Laura, fingendosi sorpresa di vedere l'avvocato in quello stato, cerca aiuto.

Felipe in coma e Ildefonso scomparso, spoiler Una Vita

Marcos chiede a Felicia di sposarlo ma la donna chiede tempo, almeno fino a quando non avrà avuto notizie di Ildefonso, scomparso senza dire nulla a nessuno. Anche Camino è angosciata e teme il peggio.

Infine, le anticipazioni di Una Vita rivelano che le condizioni di Felipe saranno tragiche: è sopravvissuto, ma ora versa in uno stato di coma. Genoveva correrà al suo capezzale, sperando che riapra gli occhi.