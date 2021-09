Il Paradiso delle Signore 6 torna su Rai 1 con le anticipazioni ufficiali della nuova puntata di mercoledì 22 settembre 2021. Il grande magazzino ha ripreso a pieno ritmo e Vittorio ne è alla guida, arguto e capace come sempre. Conti ha in cantiere tanti nuovi progetti per dare lustro al suo luogo magico e senza dubbio ce la farà, anche senza Marta. Tanti i cambiamenti al suo interno, tra new entry e graditi ritorni - con altrettanti segreti e retroscena oscuri da mantenere ben celati - che daranno il via a nuove trame. A grande sorpresa, Flora, la figlia segreta di Achille, è arrivata a Milano.

Ha ricevuto un'eredità dal padre e una lettera che potrebbe cambiare ogni cosa. Guarda caso, la bella Ravasi ha l'improvviso desiderio di conoscere Adelaide, l'ex moglie di suo padre. Umberto, drizzando le orecchie, capisce che è l'inizio dell'inferno e non perde tempo per agire prima che sua troppo tardi.

Il Paradiso delle Signore 6: Gabriella fa marcia indietro

Gabriella ha deciso di firmare la sua ultima sfavillante collezione - che ora anima le vetrine del Paradiso delle Signore - per poi partire alla volta di Parigi, dove si ricongiungerà con Cosimo. Gli imprevisti però sono sempre dietro l'angolo.

Lo stilista che dovrebbe sostituirla sembra essersi volatilizzato nel nulla e Vittorio è nel panico: come farà?

A quel punto Gabriella si mette una mano sul cuore e decide di rimandare la sua partenza, anche per non mettere nei guai Conti, al quale deve molto ed è particolarmente legata. Sarà un segno del destino?

Flora inquieta i Guarnieri

La morte di Achille è stata derubricata a incidente. Strano, viste le circostanze non chiare e le dinamiche che sono apparse fumose sin dall'inizio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Umberto e Adelaide sanno che questa pace è apparente e che il loro segreto è ancora in pericolo, soprattutto da quando a Milano c'è Flora, la figlia di Achille. La giovane Ravasi non è certo una sprovveduta e con il suo piglio deciso non lascerà correre così facilmente l'archiviazione del caso della morte di suo padre.

Umberto ha un piano pericoloso, anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6

Guarnieri riflette e ha un'intuizione: Flora è a Milano e l'unico modo per tenerla d'occhio è frequentarla, così da spiare ogni sua mossa che potrebbe ritorcersi contro di lui e la contessa. Fingendo interesse, inizierà a ingannarla per carpire tutte le informazioni possibili su Ravasi.

Umberto decide così d'incontrare la bella Ravasi, sfoderando tutto il suo fascino. Flora ne resta piacevolmente sorpresa. Attenzione a questo punto, perché le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che ci sarà un risvolto inaspettato tra lei e Guarnieri.

Flora avanza subito una richiesta a Umberto: vuole incontrare Adelaide, l'affascinante contessa che ha stregato il cuore di suo padre. Come mai?