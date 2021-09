Arrivano le nuove anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6 delle puntate su Rai 1 in onda dal 20 al 24 settembre 2021 alle 15:55. Adelaide e Umberto possono ritenersi soddisfatti, visto che la polizia dà loro una notizia inaspettata sul caso di Achille Ravasi. La presenza di Flora però, non li fa stare tranquilli. La figlia segreta di Achille rischia di diventare la loro spina nel fianco. Proprio per questo, Guarnieri finge di interessarsi a lei con l'obiettivo di carpire le sue reali intenzioni.

Gabriella invece, dopo aver terminato la sua ultima collezione, decide di raggiungere Cosimo a Parigi.

Per Salvatore è un boccone amaro da digerire. Momenti difficili anche per Ludovica che, oltre a far fronte a complicazioni dovute alla vendita della villa, resta delusa da Marcello.

Gabriella ha terminato la sua collezione per Il Paradiso delle Signore ed è pronta a lasciare Milano per raggiungere il marito Cosimo a Parigi. Al grande magazzino, c'è fermento per il nuovo stilista che la dovrà sostituire.

Nel frattempo, arriva Flora: è la figlia di Achille, stabilitasi in città per presenziare alla lettura del testamento del padre. La giovane venticinquenne darà del filo da torcere a Umberto e Adelaide.

Prima di partire, Gabriella parla con Tina e apprende che il matrimonio dell'amica co Sandro è ormai finito da anni.

La giovane Amato però, non ha ancora intenzione di raccontare la verità alla sua famiglia.

Flora si insinua nella vita di Adelaide e Umberto

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6 in programmazione su Rai 1 dal 20 al 24 settembre 2021, Adelaide e Guarnieri vengono a sapere che il caso di Achille è stato archiviato come incidente.

Entrambi ne sono sollevati.

La faccenda prende una piega pericolosa quando Flora, la figlia di Ravasi, manifesta l'intenzione di conoscere la contessa, ex moglie del padre.

Adelaide e Umberto capiscono che il loro segreto, ancora miracolosamente custodito nelle quattro mura di villa Ravasi, è a rischio.

Ludovica fa una scelta dolorosa, anticipazioni Il Paradiso delle Signore 20-24 settembre 2021

Vittorio è in difficoltà per il fatto che il sostituto di Gabriella si è tirato indietro. Conti trova comunque una soluzione per non intralciare i piani della bella Rossi.

Nel frattempo, Giuseppe cerca disperatamente di nascondere ad Agnese la verità su Petra e pensa bene di chiedere aiuto a Girolamo.

Si avvicina il momento della partenza per Gabriella e al grande magazzino viene organizzata una grande festa. La stilista si commuove e non è così sicura della sua scelta.

Infine, Ludovica viene tradita da Marcello, che non si presenta alla serata di gala. Non sapendo che altro fare, si dimette dal ruolo prestigioso di Vicepresidentessa del Circolo.