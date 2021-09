Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6, in onda tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle 15:55 regalano sempre novità ai telespettatori della soap italiana. Durante la puntata che andrà in onda martedì, 28 settembre, ci saranno momenti di gioia per Stefania che potrà festeggiare il trasferimento Ezio con le sue amiche. Per Gloria, invece, l'arrivo del padre di sua figlia sarà motivo di ansia, mentre si brinderà anche a casa Amato. Agnese, infatti, sarà promossa come responsabile della sartoria e condividerà con la sua famiglia il grande traguardo.

Ludovica sarà in difficoltà perché Adelaide respingerà le sue dimissioni, mentre Vittorio sarà felice di accogliere Flora nella grande famiglia del Paradiso come nuova stilista.

Anticipazioni puntata de Il Paradiso delle signore del 28 settembre

Al Paradiso delle signore ci saranno diversi cambiamenti, perché Flora accetterà la proposta di Vittorio e inizierà a lavorare come nuova stilista a Milano. La scelta del dottor Conti, tuttavia, non sarà bene accolta da tutti i suoi collaboratori, perché penseranno che l'imprenditore non abbia riflettuto abbastanza prima di scegliere la sostituta di Gabriella. Nel frattempo, per Agnese e la sua famiglia sarà un momento di gioia perché la donna verrà nominata responsabile della sartoria e tutti insieme brinderanno al successo della madre di Salvatore che durante la sua permanenza a Milano ha saputo raggiungere un traguardo così importante per il suo lavoro, grazie al suo impegno e alla sua dedizione.

Ludovica confiderà ancora una volta il suo disagio a Marcello

Nella puntata de Il Paradiso delle signore che andrà in onda martedì, 28 settembre, Ludovica sarà nuovamente in difficoltà a causa della contessa. Adelaide, infatti, deciderà di respingere le sue dimissioni dalla carica di vicepresidentessa del circolo e la signorina Brancia ne parlerà con Marcello.

Ci sarà spazio anche per Stefania che sarà al settimo cielo per il ritorno di Ezio. Il padre della ragazza potrà lavorare come direttore della Palmieri e quindi si trasferirà stabilmente a Milano e starà finalmente vicino a sua figlia.

La felicità di Stefania e l'ansia di Gloria, anticipazioni Il Paradiso delle signore

La venere festeggerà il felice avvenimento insieme alle sue amiche.

La bella notizia, tuttavia non farà contenta Gloria che sarà in ansia per la presenza di Ezio nella grande città che potrebbe portare nuovamente a rompere gli equilibri raggiunti a fatica con Stefania dopo un lungo percorso per poter avvicinarsi a sua figlia. La ragazza, infatti, ancora ignora la vera identità della capocommessa e non sa che si tratta di sua madre.