Prosegue su Rai 3 la programmazione della Serie TV italiana "Un posto al sole", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissata alle ore 20:45. In base alle trame degli episodi in onda di lunedì 27 settembre a venerdì 1 ottobre, Niko e Franco troveranno nuovi indizi che sembreranno alleggerire la posizione di Renato. Inoltre Serena sarà molto turbata per la distanza sempre più crescente verso Filippo, mentre Marina sarà preoccupata dal nervosismo di Fabrizio che non accennerà a placarsi.

Niko segue la pista suggerita da Manlio

Nella puntata di "Un Posto al sole" che sarà mandata in onda lunedì 27 settembre, Niko sarà sempre più convinto che Mauro, il compagno di Adele, è il responsabile dell'aggressione ai danni di Susanna e spronerà la polizia ad indagare su di lui. Intanto Manlio chiamerà Giulia e le dirà che è a conoscenza di chi ha aggredito sua figlia. Inoltre Filippo sarà sempre più invaghito di Viviana, che gli procura quella serenità da tempo cercata. Serena di fronte a questa situazione, lo porrà di fronte ad una scelta che potrebbe rivelarsi decisiva.

Nell'episodio di martedì 28 settembre, Niko rifletterà se credere o meno a quanto detto da Manlio, ma opterà per indagare sulla nuova pista fornita dall'uomo.

Il giovane Poggi non trascurerà nulla che possa portare alla verità. Nel frattempo Franco apprenderà una novità molto interessante. Serena invece capirà che ormai lei e Filippo sono molto distanti e non potrà che essere affranta. La donna allora cercherà conforto in una persona di cui lei si fida del tutto.

Il risarcimento per Guido si avvicina

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 29 settembre, Niko riuscirà nell'intento di farsi raccontare da Pasquale tutto quello che è successo tra lui e Susanna. Grazie alle indagini portate avanti da Franco, tutti i sospetti si concentreranno su un uomo in particolare. Intanto Marina darà dei consigli a Serena su come gestire al meglio il suo rapporto con Filippo e la donna opterà per seguirli.

Inoltre Irene capirà di adorare il gioco degli scacchi. Guido invece si mostrerà sempre più geloso verso Alberto ed arriverà a fare delle allusioni particolarmente gravi nei confronti del Palladini.

Nella puntata di giovedì 30 settembre, tutti i sospetti su chi ha aggredito la Picardi porteranno nella direzione di Mauro. La scoperta di nuovi indizi però potrebbero indirizzare la polizia verso nuove piste. Nel frattempo per Fabrizio i problemi nel pastificio continueranno ad aumentare sempre di più e si mostrerà molto nervoso. In tutto questo Alberto riuscirà a trovare un accordo con l'agenzia di assicurazione e per Guido l'indennizzo sarà più vicino.

Fabrizio diventa sempre più nervoso

In base agli spoiler di venerdì 1 ottobre, Niko e Franco informeranno la polizia circa il video delle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso quanto accaduto a Susanna. Le ultime novità porteranno a far alleggerire il quadro accusatorio di Renato. Infine Marina proverà a stare vicina a Fabrizio. I problemi dell'uomo però non sembreranno avere fine e con il passare dei giorni il suo nervosismo tenderà a crescere.