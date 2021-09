Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1

Le trame della fiction daily italiana per l'episodio di lunedì 20 settembre raccontano che Gabriella sarà prossima alla partenza per Parigi, mentre ci sarà qualche ostacolo circa la vendita di Villa Brancia per Ludovica. Vi sarà, inoltre, una colluttazione tra Massimo e Roberto, nel frattempo Giuseppe chiederà una cortesia a Girolamo. Flora, infine, arriverà a Milano.

Gabriella sarà in procinto di partire per Parigi

Gli spoiler della soap opera italiana per la puntata n° 6 della sesta stagione rivelano che l'ultima collezione per il Paradiso sarà confezionata da Gabriella ed esposta in vetrina.

La stilista, quindi, porterà a compimento il proprio ultimo incarico professionale prima di partire alla volta di Parigi, dove vivrà assieme al marito Cosimo e a Delfina.

Ben presto al Paradiso il ruolo della talentuosa Rossi sarà affidato a un'altra persona scelta da Vittorio Conti.

Ludovica avrà qualche difficoltà nel vendere Villa Brancia

Le trame de Il Paradiso delle Signore 6 per l'episodio di lunedì 20 settembre anticipano che vi sarà qualche complicanza riguardo la vendita di Villa Brancia.

Ludovica, dopo aver ricevuto la poco rassicurante notizia, dovrà ponderare a dovere su come agire per trovare una soluzione a riguardo.

Intanto, tra Massimo Riva, l'ex di Anna, e Roberto ci sarà una colluttazione, al termine della quale Landi deciderà di non raccontare a nessuno lo spiacevole accadimento.

Giuseppe chiederà una cortesia a Girolamo

Le anticipazioni della fiction daily italiana per la puntata di lunedì 20 settembre riportano che Giuseppe chiederà un favore a Girolamo. Il signor Amato sarà più che mai intenzionato a far arrivare una lettera in Germania e, per riuscirci, avrà bisogno dell'aiuto di Ammirata.

Tale accoppiata, com'è stato evidente nella quinta stagione, è stata spesso protagonista di raggiri e truffe anche ai danni del Paradiso.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il decesso di Achille Ravasi è derubricato a incidente, sospiro di sollievo per Adelaide e Umberto

Gli spoiler della soap opera italiana per l'episodio del 20 settembre svelano che la contessa Adelaide e il commendatore Umberto tireranno un sospiro di sollievo a seguito della scoperta che la morte di Achille Ravasi è stata derubricata come incidente.

Le loro preoccupazioni a riguardo, però, balzeranno nuovamente in primo piano a causa dell'arrivo a Milano di Flora, figlia illegittima di Ravasi.