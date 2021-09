Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla rete ammiraglia Rai ed in streaming su RaiPlay. Le trame della soap opera italiana per l'episodio di giovedì 23 settembre raccontano che Rocco (Giancarlo Commare) scriverà una lettera a Maria (Chiara Russo), mentre Ludovica (Giulia Arena) sarà delusa da una decisione di Marcello (Pietro Masotti) e, di conseguenza, rassegnerà le dimissioni come vicepresidentessa. Vittorio (Alessandro Tersigni), infine, si troverà in difficoltà senza una stilista al Paradiso, nel frattempo Stefania (Grace Ambrose) si rivelerà un'abile giornalista.

Rocco scriverà una lettera a Maria ma Irene sarà critica a riguardo

Le anticipazioni della fiction daily italiana per la puntata di giovedì 23 settembre rivelano che Rocco scriverà una lettera a Maria, ma quando Puglisi si accingerà a leggere la missiva del suo amato noterà che Irene sarà critica a riguardo.

Secondo Cipriani e Tina, il giovane Amato scrive troppo di rado alla loro amica e coinquilina.

Ludovica rassegnerà le dimissioni come vicepresidentessa del Circolo

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore 6 per l'episodio del 23 settembre anticipano che Ludovica scoprirà la verità su una decisione di Marcello.

Brancia di Montalto, difatti, apprenderà il perché Barbieri non si è palesato per la serata di gala per la quale lei lo stava aspettando, e per la ragazza sarà una cocente delusione.

Fortemente amareggiata dalla verità scoperta, Ludovica deciderà di rassegnare le dimissioni come vicepresidentessa del Circolo.

Vittorio sarà in difficoltà senza stilista considerata l'imminente partenza di Gabriella per Parigi

Le trame del 10° episodio della sesta stagione riportano che la partenza di Gabriella per Parigi, assieme al marito Cosimo e a Delfina, getteranno nello sconforto Vittorio, il quale dovrà fare a meno della sua talentuosa stilista.

Conti, al contempo, non vorrà che Rossi si senta costretta a restare al Paradiso per non dargli dispiacere, quindi, sceglierà di mettere in atto un escamotage per far sì che la moglie di Cosimo lasci la città meneghina senza troppi patemi d'animo.

La contessa Adelaide accetterà di incontrare Flora

Gli spoiler della puntata di giovedì 23 settembre della soap opera italiana svelano che le abilità come giornalista di Stefania verranno notate da Roberto Landi, il quale consiglierà alla giovane di seguire il suo sogno senza indugi.

La contessa Adelaide, infine, deciderà di incontrare Flora, la figlia illegittima di Achille Ravasi. Al termine dell'incontro, Di Sant'Erasmo confesserà al commendatore Umberto di sentirsi sollevata.