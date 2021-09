Riparte l'appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin che quest'anno andrà in onda con un doppio appuntamento settimanale. Dopo gli ottimi ascolti registrati nel corso dell'ultima stagione televisiva, Mediaset ha scelto di puntare sul programma anche per la fascia della domenica pomeriggio. Le prime puntate andranno in onda sabato 18 e domenica 19 settembre e potranno contare sulla presenza di numerosi ospiti.

Cambia la programmazione di Verissimo: il talk raddoppia nel weekend

Nel dettaglio, le anticipazioni su Verissimo 2021/2022, rivelano che quest'anno ci sarà un cambio programmazione importante che riguarderà il celebre talk show pomeridiano di Canale 5.

Da sabato 18 settembre riprenderà l'appuntamento canonico del sabato pomeriggio, in programma come sempre alle ore 16:00, subito dopo la puntata speciale di Amici 21, che quest'anno anticipa il debutto già a settembre.

La domenica pomeriggio, invece, l'appuntamento con Verissimo è in programma alle ore 17:00, subito dopo la trasmissione Scene da un matrimonio condotta da Anna Tatangelo, tra le new entry di questa stagione televisiva Mediaset.

Silvia Toffanin al posto di Barbara d'Urso alla domenica pomeriggio

Silvia Toffanin, quindi, prenderà in mano le redini della fascia oraria che per anni è stata nelle mani di Barbara d'Urso, quest'anno fatta fuori dal palinsesto di Canale 5 con la sua Domenica Live.

Ma chi saranno gli ospiti di questo primo weekend di Verissimo? Stando a quanto apprende Blasting News, per le puntate di sabato 18 e domenica 19 settembre, Silvia Toffanin potrà contare sulla presenza in studio di due amiche che sono amatissime dal pubblico Mediaset.

La prima è Ilary Blasi, storica amica della padrona di casa di Verissimo, fin dai tempi di Passaparola.

La signora Totti prenderà parte alla trasmissione per parlare in primis del suo nuovo impegno televisivo.

Ilary Blasi e Belen Rodriguez ospiti a Verissimo il 18 e 19 settembre

Da giovedì 16 settembre, infatti, sarà al timone di Star in the Star, il nuovo chiacchieratissimo talent show di Canale 5 che condurrà per otto settimane in prime time.

Il vero "colpaccio" di Silvia Toffanin, però, è la presenza di Belen Rodriguez prevista per le puntate di Verissimo del 18 e 19 settembre 2021.

La showgirl argentina, a distanza di due mesi dalla nascita della sua seconda figlia Luna Marì, si racconterà per la prima volta in esclusiva, raccontando le emozioni vissute con il suo compagno Antonino Spinalbese.

Tra gli ospiti previsti nel corso della stagione autunnale di Verissimo, anche l'attore turco Can Yaman, protagonista del gossip estivo per la sua storia d'amore con Diletta Leotta.