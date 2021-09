Il Paradiso delle Signore sta per ritornare in televisione e la prima puntata della sesta stagione è prevista per lunedì 13 settembre su Rai 1. Alessandro Tersigni, che nella fiction interpreta il ruolo di Vittorio Conti, ha rilasciato dichiarazioni su quello che andrà in onda a breve sul piccolo schermo. In particolar modo, l'attore romano ha rivelato che, nei prossimi episodi, faranno il loro ingresso personaggi nuovi e ci saranno ritorni dal passato. Inoltre, Tersigni ha spiegato anche come è cambiato il suo ruolo nel corso del tempo, all'interno de il Paradiso e ha ringraziato il pubblico che continua a seguire con passione le puntate della fiction.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: l'interprete di Vittorio Conti parla delle nuove puntate

Nel corso di una intervista esclusiva, rilasciata al giornale di gossip Mio, Alessandro Tersigni, che interpreta Vittorio Conti, ha parlato della nuova edizione che tornerà dal 13 settembre sul piccolo schermo, rivelando: ''Seguite Il Paradiso perché sarà un anno con grandi entrate e grandi ritorni. Grazie mille volte per continuare a seguirci''. Effettivamente, guardando il cast della sesta edizione della fiction di Rai 1, due volti noti delle prime due edizioni faranno il loro rientro a Milano. Gli interpreti dei personaggi di Anna Imbriani e Roberto Landi, infatti, sono tornati nelle scorse settimane sul set de Il Paradiso delle signore.

Il Paradiso delle signore: Tersigni parla dell'evoluzione di Vittorio Conti

Alessandro Tersigni, nelle prime due edizioni della soap opera, ha ricoperto il ruolo di coprotagonista, insieme a Giuseppe Zeno, che interpretava il ruolo di Pietro Mori. A partire dalla terza stagione della fiction Rai, Vittorio Conti è diventato il protagonista e perno de Il Paradiso delle signore e il suo personaggio è diventato il direttore del negozio di Milano.

In merito all'importanza e al ruolo centrale che ricopre attualmente, Tersigni ha dichiarato: ''Sin dal primo giorno in cui ho conosciuto la squadra di lavoro, ho capito che era una serie scritta con il cuore, che dava modo alle persone di immedesimarsi''.

Il successo de Il Paradiso delle signore: picchi anche del 21% di share

Tersigni ha anche parlato del cambio di rotta della fiction Rai, ricordando che, nelle prime due stagioni andava in onda la sera, una volta la settimana, mentre dalla terza edizione è stata giornaliera, da lunedì a venerdì. Alessandro, a tal proposito, ha affermato: ''Il passaggio dal serale al daily è stato un passaggio importante, ma molto difficile: non sapevamo di arrivare al 21% di share! Siamo una squadra, siamo affiatati e ci piace quello che facciamo. La gente lo percepisce e noi ne siamo felici''. Inoltre, l'interprete di Vittorio Conti ha rivelato di avere sempre creduto nel suo personaggio, per via delle sue caratteristiche: ''È un gentiluomo, mai sgarbato, ottimista ed entusiasta della vita.

È quello che serve in questo periodo''. Non resta pertanto che attendere le puntate della sesta edizione de Il Paradiso delle signore, per scoprire cosa accadrà al direttore del negozio di moda e agli altri personaggi della fiction Rai.