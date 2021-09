Il prossimo 13 settembre, su Canale 5, verranno trasmesse le nuove puntate di Uomini e donne. I protagonisti del Trono Classico sono: Joele, Matteo, Roberta e Andrea Nicole. Quest'ultima, ha raccontato in un'intervista il percorso di transizione completato circa otto anni fa. Inoltre, ha fatto sapere qual è stata la reazione dei ragazzi presenti in studio.

Le parole della tronista

Per la prima volta, Maria De Filippi ha portato sul piccolo schermo una tronista transessuale. In un'intervista a Il Fatto Quotidiano, la 29enne ha spiegato che chiamarla "transgender" non è corretto.

Il motivo? Il termine viene utilizzato quando la persona è ancora alle prese con il percorso di transizione. Andrea Nicole ha precisato di avere terminato il "cambiamento" otto anni fa. Dunque, ha chiosato: "Per la legge italiana sono donna". La diretta interessata non vuole sentire parlare del suo passato, ma vuole farsi conoscere per la persona che è diventata oggi.

Come raccontato in un'altra intervista, la 29enne ha compreso di non essere felice nel suo corpo quando era piccola: "Quando sei bambino non riesci a dare un nome a quello che ti accade". La diretta interessata ha rivelato di averlo sempre saputo, perché preferiva i giochi femminili e perché riusciva a rapportarsi meglio con le compagne femmine che con maschietti.

Inoltre, ha fatto sapere di averne subito parlato con i genitori all'età di 15 anni. Come raccontato dalla new entry di Uomini e Donne, la ragazza ha spiegato alla mamma e al papà che ogni paura sarebbe stata eliminata solamente con la felicità e la serenità.

La reazione dei corteggiatori

Le prime puntate di Uomini e Donne sono state registrate lo scorso 30 agosto.

Nell'intervista, Andrea Nicole ha rivelato come hanno reagito alcuni ragazzi presenti in studio. Stando a quanto riferito dalla 29enne, è andata bene: "Non ho notato occhi indiscreti". Terminato il video di presentazione, Andrea Nicole ha confidato di avere avuto modo di guardare gli occhi dei corteggiatori. A primo impatto, nessuno ha mostrato un atteggiamento particolare nei suoi confronti.

Tuttavia, la stessa tronista non ha nascosto che a causa del suo carattere forte potrebbe mettere in difficoltà i suoi spasimanti.

Andrea Nicole, essendo single da tre anni, nel dating show condotto da Maria De Filippi cerca il vero amore. Per capire se riuscirà realmente a trovare quello che cerca, bisognerà seguire il suo percorso sul trono e capire come andranno le esterne con i ragazzi. La 29enne potrebbe fare colpo anche su qualche cavaliere presente nel Trono Over: la conduttrice infatti, ha confermato la messa in onda della formula mista.