Da lunedì 13 settembre, su Canale 5 si accenderanno i riflettori sulla casa del Grande Fratello Vip 6. Al momento, sono tanti i nomi dei presunti partecipanti al reality show, ma pochi quelli confermati. Secondo un'indiscrezione lanciata da Davide Maggio, Alfonso Signorini sarebbe riuscito a portare nella casa più spiata d'Italia Aldo Montano.

La segnalazione

Tramite una diretta, su Instagram, Davide Maggio ha rivelato le iniziali di due concorrenti che dovrebbero varcare la porta rossa: "Ci saranno A e S". In un secondo momento, il giornalista ha fornito ulteriori dettagli sulla prima iniziale: "A è Aldo Montano".

Come spiegato dal diretto interessato, Alfonso Signorini sarebbe riuscito a portare al Grande Fratello Vip il campione olimpico di scherma.

Secondo le indiscrezioni, per portare lo schermitore sul piccolo schermo mancherebbe solamente l'autorizzazione del Ministero. In merito a quest'ultimo punto, si tratterebbe solamente di una formalità. In passato, infatti, Montano ha già partecipato ad altri programmi televisivi: nel 2006 è stato un concorrente de La Fattoria. Successivamente, ha lavorato con Simona Ventura prima come ospite fisso a Quelli che il Calcio, poi al programma Selfie - Le cose cambiano.

Dal momento che si tratta solo di un'indiscrezione, è d'obbligo parlare con il condizionale.

'Ha alle spalle una storia forte'

Per quanto riguarda il secondo concorrente accostato al reality show da Davide Maggio, non ci sono moltissime informazioni. Il giornalista ha spiegato che il nome di questa persona non è mai uscito fuori, in quanto "super segreto". Tuttavia, si tratterebbe di un concorrente forte: "Lo sappiamo io e lo staff del Grande Fratello Vip".

A quanto pare, il presunto inquilino della casa più spiata d'Italia avrà il compito di portare un bel messaggio all'interno del programma, poiché ha una storia molto forte alle spalle.

Infine, Davide Maggio ha riferito che Anna Lou - figlia di Morgan e Asia Argento - non sarà presente nel cast. In un primo momento, gli autori avevano pensato di sostituire la giovane con un'altra figlia d'arte Jasmine Carrisi, ma non sarebbe stato trovato un accordo.

Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni nel cast

Tra i nomi confermati al Grande Fratello Vip 6, ci sono Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni. La prima non è la prima volta che partecipa ad un reality show. Casualmente ha partecipato alla stessa edizione de La Fattoria in cui ha partecipato anche Aldo Montano. L'ex tronista di Uomini e Donne invece, sta riscuotendo una serie di polemiche. In particolare, l'ex collega Samantha Curcio si è domandata che cosa ha fatto la 19enne per approdare sul piccolo schermo: "Non mi sembra una persona da cui prendere esempio per qualche motivo specifico".