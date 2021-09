Il Paradiso delle Signore sta per tornare su Rai 1 e l'appuntamento è per lunedì 13 settembre 2021, in prima visione assoluta. Ritroveremo gli amati protagonisti e Vittorio Conti sarà alla guida del grande magazzino, pronto a rivoluzionare la sua vita sentimentale e professionale. Ma talvolta, la finzione si intreccia con la realtà. È il caso della coppia formata da Andrea e Alice, giovanissimi e innamorati, che hanno coronato il loto sogno d'amore proprio sul set della loro soap opera preferita.

Proposta di matrimonio sul set Il Paradiso delle Signore

A dare la notizia è stato Tv Sorrisi e Canzoni, nell'ultimo numero pubblicato. Alice è una fan de Il Paradiso delle Signore, lo segue dall'inizio e non si è persa una puntata. E ha convinto anche il fidanzato Andrea, con il quale convive da due anni, a seguire la soap campionessa di ascolti su Rai 1.

Andrea ha pensato bene di fare un regalo speciale ad Alice, mandando una mail all'indirizzo Rai per una richiesta che non poteva essere cestinata.

Che cosa ha pensato il romantico Andrea? Di sorprendere la sua compagna chiedendole di sposarlo niente di meno che negli studi Videa, sul set de Il Paradiso delle Signore, la loro soap del cuore.

Alessandro Tersigni fa da Cicerone

Sul set de Il Paradiso delle Signore si è presentato Alessandro Tersigni, che ha accompagnato Andrea e Alice a fare una visita nei luoghi nei quali viene girata la soap.

Alice, inconsapevole di quanto sarebbe successo poco dopo, era convinta che si trattasse solo di un regalo del suo fidanzato, visto il suo amore per la soap.

A un certo punto, durante il tour sul set, ecco che si abbassano le luci e la coppia è al centro della scena. Andrea estrae l'anello e lo consegna ad Alice, chiedendole di sposarlo.

Cascata di petali sul set de Il Paradiso delle Signore

Ovviamente la risposta è stata positiva. Dice Andrea: ''Su di noi è arrivata una cascata di petali rosa, poi è partita la musica.

Io ero emozionatissimo, ma ho fatto la mia proposta''. Dopo il sì di Alice, tutti gli attori presenti sul set de Il Paradiso delle Signore si sono emozionati, unendosi in un applauso.

Alice commenta: ''Non ho capito più niente''. Il matrimonio si farà certamente, anche se ci vorrà il giusto tempo per la sua organizzazione, vista anche l'emergenza sanitaria. Certo è che dalla proposta indimenticabile del suo Andrea, non si è più tolta l'anello di fidanzamento.

Alice e Andrea saranno in prima fila, insieme ad altri milioni di telespettatori, lunedì 13 settembre 2021 davanti alla tv, quando andrà in onda la prima puntata della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore. E, senza dubbio, per loro sarà come essere lì con loro.