La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore andrà in onda su Rai 1 a partire dal 13 settembre con le nuove puntate che promettono novità e colpi di scena.

Uno di questi riguarderà l'interrogativo sulla scomparsa di Achille Ravasi. Il corpo del marito di Adelaide di Sant'Erasmo verrà finalmente ritrovato e la notizia sconvolgerà la sua consorte. La questione, tuttavia, non si concluderà con l'accertata vedovanza della contessa. Le anticipazioni rilasciate sul web rivelano che entrerà in scena la figlia del defunto. A tal proposito, recentemente è stata diffusa la descrizione del personaggio: il suo nome sarà Flora Gentile Ravasi.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6: Flora Ravasi arriverà a Milano

Una delle new entry de Il Paradiso delle signore sarà la figlia di Achille Ravasi, di cui nelle ultime ore è stata diffusa la descrizione. Nelle anticipazioni si legge che il personaggio avrà circa 25 anni, sarà una giovane donna molto elegante e piuttosto attenta ai dettagli. Il suo nome sarà Flora e si apprende che è nata dalla relazione tra il marito della contessa Adelaide e l'amante Liz Gentile, una donna di origini italiane. La giovane è cresciuta a New York e non ha mai saputo chi fosse il suo vero padre. Dopo la morte della madre le arriverà una notizia improvvisa dall'Italia. Il genitore che non ha mai conosciuto ha disposto un lascito nei suoi confronti.

Perciò, l'italo-americana arriverà a Milano, ma con l'intenzione di ripartire il prima possibile. Tuttavia, stando alle anticipazioni rilasciate in rete, una circostanza improvvisa le farà rimandare il viaggio.

Flora Gentile Ravasi sarà interpretata da Lucrezia Massari: anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6

Il personaggio di Flora, la figliastra di Adelaide di Sant'Erasmo, arriverà a Milano per l'eredità del padre, il defunto Achille Ravasi, il cui corpo verrà ritrovato nella puntata de Il Paradiso delle signore in onda il 17 settembre.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Secondo le anticipazioni rilasciate recentemente sul web, la giovane avrà un ruolo rilevante nella soap, specialmente perché darà del filo da torcere alla contessa.

La giovane italo-americana sarà interpretata da Lucrezia Massari, la cui entrata nella fiction di Rai 1 era già stata anticipata qualche settimana dopo la conclusione della quinta stagione.

Non si conosce ancora la data in cui avverrà il debutto del nuovo personaggio, ma Vanessa Gravina ha anticipato che la giovane arriverà presto a Milano e rappresenterà un pericolo per la contessa.