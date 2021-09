Le anticipazioni quotidiane de Il Paradiso delle Signore per venerdì, 1 ottobre, annunciano una puntata importante per Gloria (Lara Komar) che sarà delusa dai progetti di vita di Ezio (Massimo Poggio). Dopo aver saputo da Stefania (Grace Ambrose) che l'uomo vuole costruire un'altra famiglia, infatti, rinuncerà a consegnargli la lettera. Nel frattempo, Vittorio (Alessandro Tersigni) sarà molto soddisfatto per il primo numero del Paradiso Market, ma dovrà fare da paciere tra Agnese (Antonella Attili) e Flora (Lucrezia Massari), ancora in disaccordo su diverse questioni.

Anna (Giulia Vecchio), invece, scoprirà che il mittente dei fiori ricevuti è Salvatore (Emanuel Caserio) e avrà una reazione negativa, mentre Ludovica (Giulia Arena) chiederà il supporto di Marcello (Pietro Masotti). Infine, Adelaide (Vanessa Gravina) sarà sempre più convinta che Flora abbia qualcosa da nascondere.

Anticipazioni puntata de Il Paradiso delle signore di venerdì 1 ottobre

Le trame de Il Paradiso delle signore di venerdì 1 ottobre raccontano che Stefania sarà molto felice per il trasferimento di suo padre. La ragazza, per caso, farà sapere a Gloria che Ezio le ha confidato di essersi innamorato di un'altra donna e di voler formare una famiglia con lei. La notizia lascerà la capocommessa con l'amaro in bocca e per la delusione deciderà di fare un passo indietro e rinunciare a consegnare la sua lettera al padre di sua figlia.

Parte una nuova avventura con il Paradiso Market

Il primo numero del Paradiso Market sarà finalmente pronto e Vittorio sarà molto soddisfatto del lavoro svolto da lui e dai suoi collaboratori. Per Agnese e Flora, invece, sembrerà impossibile trovare un punto d'incontro: le due donne avranno idee divergenti su tutto. A provare a risolvere le cose sarà il dottor Conti che farà da intermediario tra la la sarta e la nuova stilista.

Ludovica sarà ancora in crisi a causa della vendita della villa di famiglia e la donna chiederà a Marcello di sostenerla in questo momento difficile per lei.

La delusione di Gloria e i progetti di Ezio, anticipazioni Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore per la puntata che sarà trasmessa venerdì, 1 ottobre, rivelano che Anna scoprirà che il mittente dei fiori anonimi è Salvatore e reagirà molto male.

Per il figlio di Agnese sembrerà ancora lontano il momento di voltare pagina e concentrarsi su una nuova storia d'amore dopo la fine del fidanzamento con Gabriella che è partita per stare con suo marito a Parigi. Infine, Adelaide sarà convinta che Flora le stia nascondendo qualcosa e che non sia la ragazza limpida che ha voluto far credere. La contessa, dunque, sarà determinata a scoprire il segreto della figlia del suo ex marito.