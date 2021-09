Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana 'Il paradiso delle signore', interpretata fra gli altri da Roberto Farnesi (Umberto Guarnieri), Vanessa Gravina (Adelaide di Sant'Erasmo), Alessandro Tersigni (Vittorio Conti), Gloria Radulescu (Marta Guarnieri) e Giulia Vecchio (Anna Imbriani). Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 27 settembre al 1° ottobre 2021, tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 15:55.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'assunzione di Ezio Colombo alla fabbrica Palmieri, sulla partenza imminente di Tina, sul corteggiamento di Salvatore ad Anna, sull'arrivo di Flora al Paradiso, sui litigi di quest'ultima con Agnese, sulle paure di Ludovica e sui sospetti di Adelaide sul conto di Flora.

Vittorio assume Flora

Le anticipazioni de 'Il Paradiso delle signore' ci segnalano che Ezio Colombo, il padre di Stefania, si presenterà a colloquio con Umberto per ottenere il posto di direttore della fabbrica Palmieri, riuscendoci poco dopo. Tina si preparerà a partire alla volta di Zurigo senza rivelare a Vittorio e alla sua famiglia il vero motivo per il quale si sta recando in Svizzera. Salvatore tenterà di conquistare Anna Imbriani, facendole un regalo a sorpresa che non sarà per niente gradito. Vittorio farà di tutto per convincere Flora a diventare la nuova stilista del Paradiso, riuscendo infine a convincerla. L'assunzione della donna, però, non sarà molto gradita allo staff del negozio, convinto che Vittorio abbia fatto una scelta avventata.

Stefania sarà molto felice per il trasferimento di suo padre a Milano, mentre Gloria sarà molto nervosa all'idea di non sapere cosa le riserverà il futuro. Non sapendo cosa fare, la donna deciderà di scrivere una lettera al marito Ezio, per poi cambiare idea dopo aver scoperto una triste verità.

Agnese litiga con Flora Ravasi

Adelaide non sarà molto felice nel sapere che Flora è la nuova stilista del Paradiso, mentre Agnese si renderà conto che il rapporto con quest'ultima potrebbe essere più difficile del previsto. Poco dopo, la Ravasi rivelerà a Vittorio dell'esistenza di una lettera lasciata da suo padre Achille.

Ludovica avrà soltanto un giorno di tempo per decidere se vendere o meno villa Brancia, mentre sarà pronto il primo numero del Paradiso market. Agnese e Flora si scontreranno spesso sul posto di lavoro, costringendo Vittorio ad intervenire nelle loro questioni per farle riappacificare. Spaventata dai dubbi che avvolgono il suo futuro, Ludovica chiederà aiuto a Marcello. Dopo aver osservato Flora, Adelaide si convincerà che la donna le stia nascondendo qualcosa