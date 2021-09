L'oroscopo di martedì 28 settembre preannuncerà una giornata ricca di eventi e di sorprese. La configurazione planetaria metterà in luce gli aspetti principali della vita sentimentale, lavorativa e sociale di ciascun segno zodiacale.

L'Ariete, la Bilancia e l'Acquario potranno ritenersi soddisfatti del loro percorso professionale, mentre il Cancro e lo Scorpione dovranno ancora individuare la loro strada. Il Capricorno e il Toro avranno uno scontro acceso con il partner, al contrario del Leone e dei Pesci che si lasceranno trasportare dall'amore.

La Vergine dovrà far fronte a numerosi imprevisti e il Sagittario metterà a frutto le sue capacità d'adattamento.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo di domani 28 settembre.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 28 settembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: il lavoro vi darà numerose soddisfazioni. Finalmente, il vostro impegno verrà ripagato e avrete modo di mostrare a tutti cosa siete in grado di fare. Purtroppo, alcuni colleghi di lavoro appariranno invidiosi e cercheranno di mettervi i bastoni tra le ruote. La cosa migliore sarà mantenere le distanze e mostrare indifferenza.

Toro: le vostre idee saranno molto diverse da quelle del partner. Il confronto tenderà a trasformarsi in uno scontro vero e proprio che non farà bene alla coppia.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di rispettare le idee dell'altro, accettandole e mettendovi nei suoi panni. Potrebbe essere un ottimo modo per avere una diversa prospettiva del mondo.

Gemelli: la giornata di domani procederà in modo lento e regolare. Avrete pochi stimoli e questo potrebbe rovinare il vostro umore.

Il partner apparirà scostante e non interessato alla vostra storia d'amore. Prima di giungere a conclusioni affrettate, sarà fondamentale affrontare insieme l'argomento e individuare la causa del problema.

Cancro: non sarete ancora certi di ciò che vorrete fare nel vostro futuro. Avrete tanti sogni nel cassetto, ma molti di questi vi sembreranno irrealizzabili, almeno al momento.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di partire dalle vostre passioni in modo da essere motivati a seguire una strada precisa. Inoltre, sarà importante ascoltare i consigli delle persone che vi vogliono bene.

Previsioni zodiacali di martedì 28 settembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: sarà una giornata all'insegna della passione e dei rapporti romantici. Sprigionerete un carisma sorprendente che non potrà lasciare il partner indifferente. Per voi non sarà difficile comprenderlo e toccare le corde giuste. Inoltre, riuscirete ad avere un legame splendido anche con gli amici. Potrebbe essere il momento giusto per conoscere nuove persone.

Vergine: la giornata si presenterà colma di ostacoli da superare.

Nonostante abbiate pianificato accuratamente le mansioni da svolgere, alcuni imprevisti vi impediranno di portarle a termine. Dovrete far fronte a numerose difficoltà, anche dal punto di vista sentimentale. Per fortuna, nel giro di poco tempo, riuscirete a recuperare il controllo.

Bilancia: anche se vi renderete conto di avere ancora molta strada da fare sarete fieri di ciò che siete riusciti a realizzare sul lavoro. Vi sentirete padroni di voi stessi e sarete in grado di svolgere da soli la maggior parte delle mansioni. Se continuerete a impegnarvi le cose non faranno altro che migliorare. Anche il partner sarà fiero di voi.

Scorpione: avrete molti progetti in mente e tutti vi sembreranno molto validi, ma non saprete a quale dare la priorità.

Cercherete di sfruttare le vostre forze per portare avanti più idee contemporaneamente, tuttavia l'impresa si rivelerà più ardua del previsto. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di prendervi del tempo per scegliere,

Astrologia e profili zodiacali di domani 28 settembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: ci saranno molti cambiamenti nella routine quotidiana. Non tutti saranno voluti da voi infatti alcune situazione saranno improvvise e incontrollabili. Non vi lascerete prendere dal panico, ma proverete ad adattarvi agli eventi e a usare tutte le risorse a vostra disposizione per trarne dei vantaggi. Potrebbero esserci delle belle sorprese.

Capricorno: la relazione con il partner continuerà a comportare numerose difficoltà.

Nonostante gli sforzi, sarà difficile collaborare e raggiungere un accordo. Sarà importante valutare tutte le opzioni, senza costringervi a sopportare una quotidianità che non vi appartiene. Il dialogo e il confronto diretto saranno le due migliori soluzioni.

Acquario: anche se la giornata non inizierà nel migliore dei modi, sul posto di lavoro vi sentirete a vostro agio. Vi renderete conto di avere molte opportunità davanti a voi, dovrete solo avere il coraggio di coglierle. Le lusinghe dei superiori e dei vostri colleghi vi faranno sentire bene, ma attenzione a non crogiolarvi troppo e a non perdere di vista l'obiettivo.

Pesci: finalmente avrete modo di dedicarvi completamente alla persona amata.

La ricoprirete di attenzioni per cercare di renderla felice. Le cose sembreranno andare a gonfie vele, ma l'oroscopo di domani consiglia di non sottovalutare le sue reazioni e le sue parole. Infatti, in alcune circostanze, potrebbe approfittarsi della vostra disponibilità.