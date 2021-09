Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano che nella settimana dal 20 al 24 settembre ci saranno nuove storie per i protagonisti della soap televisiva di Rai 1.

Per Gabriella arriverà il momento di lasciare Milano, mentre Giuseppe troverà un modo per comunicare con la sua amante. Il caso Ravasi sarà archiviato come incidente e sua figlia Flora arriverà in città per l'eredità. Infine, Tina confiderà alla sua amica di essersi lasciata con Sandro, mentre Ludovica e Marcello continueranno ad avere problemi a causa della Contessa.

Adelaide conoscerà Flora: spoiler Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 20 al 24 settembre raccontano che a Milano arriverà Flora, la figlia di Ravasi, che sarà in città per l'eredità di suo padre. La presenza della ragazza creerà ansia in Umberto e Adelaide, ma quando la Contessa conoscerà la figlia di suo marito si sentirà più sollevata. Il caso Ravasi sarà archiviato come incidente e a Villa Guarnieri si respirerà un'aria più distesa.

Nel frattempo, la nuova arrivata si recherà al negozio di Vittorio per fare acquisti dopo aver smarrito la valigia e sorprenderà tutti per il suo buon gusto e la sua conoscenza dei tessuti.

Intanto Maria riceverà una lettera da Rocco, ma l'entusiasmo della sarta sarà smorzato da Irene, la quale le farà notare che il suo Amato le scrive troppo poco.

Vittorio trova i disegni di Flora: spoiler 20-24 settembre

Le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore rivelano che nella settimana dal 20 al 24 settembre per Gabriella arriverà il momento di salutare Milano. La stilista porterà a termine il suo lavoro e quindi Vittorio dovrà cercare un sostituto.

Per il dottor Conti le cose si complicheranno quando il nuovo stilista si tirerà indietro, ma presto accadrà una coincidenza che potrebbe risolvere tutto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Vittorio, infatti, troverà per caso dei disegni che Flora ha dimenticato e ne sarà molto colpito: la ragazza però, sarà in procinto di partire per gli Stati Uniti.

Ci saranno novità anche per Giuseppe che chiederà a Girolamo di far arrivare in Germania la sua lettera per l'amante, mentre Tina racconterà a Gabriella che il suo matrimonio con Sandro è finito da tempo.

Ludovica darà la priorità a Marcello

Nel corso delle puntate sarà dato spazio anche a Ludovica che sarà in difficoltà per la vendita di Villa Brancia. La ragazza inoltre sarà delusa dalla mancata presenza di Marcello all'evento del circolo: questo episodio spingerà la signorina Brancia a rinunciare al suo ruolo di vicepresidentessa. Per il momento, quindi, la contessa Adelaide non riuscirà a separare i due innamorati.