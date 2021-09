Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle 20.45. Le anticipazioni della puntata che sarà trasmessa il 24 settembre svelano nuovi colpi di scena.

Adele inizia a nutrire dei dubbi verso Mauro, il suo nuovo compagno. Nonostante il terribile sospetto che Buonocore possa entrarci qualcosa con l'aggressione a Susanna, la donna non sa se raccontare o meno a Niko e Giulia che aveva una storia con l'infermiere. Nel frattempo la signora Poggi è pronta all'incontro in carcere con Manlio. Nell'occasione l'ex colonnello farà un'importante confessione a Giulia: nella vita di Susanna era ricomparsa una persona del passato.

Intanto il matrimonio fra Serena e Filippo sarà sempre più in bilico. Pertanto la giovane Cirillo si confiderà con Marina riguardo alla situazione che sta vivendo.

Upas, anticipazioni 24 settembre: i dubbi di Adele

Gli spoiler della puntata che andrà in onda il 24 settembre svelano che le indagini svolte da Niko e Franco apriranno nuove piste. A questo punto Adele inizierà ad avere dei dubbi nei confronti del suo nuovo compagno.

La donna però non sa se sia il caso di confidare a Niko e Giulia la vera natura del rapporto fra lei e Buonocore, né che l'uomo non godeva della stima di Susanna.

Al contempo Giulia si prepara per il suo incontro in carcere con Manlio. La signora Poggi ha deciso per aiutare la sua amica e di incontrarlo al posto suo.

Un posto al sole, puntata 24/9: un'importante rivelazione di Manlio

Le anticipazioni dell'episodio di Upas che andrà in onda il 24 settembre rivelano che Manlio nel corso del suo colloquio con Giulia si farà scappare una novità fondamentale. L'uomo confesserà che una persona proveniente dal passato di Susanna si era rifatta viva con lei.

Non si sa se questa persona possa essere una new entry o in realtà un personaggio già noto al pubblico di Upas. Resta il dubbio che comunque possa essere in qualche modo coinvolta nella brutale aggressione subita dalla ragazza.

Spoiler 24 settembre: Serena si confida con Marina

Nell'episodio che sarà trasmesso venerdì 24 settembre sarà dato spazio anche alle vicende sentimentali di Serena.

La giovane sarà ancora una volta turbata dai comportamenti di Filippo.

Nonostante l'arrivo della loro seconda figlia, Sartori fa ancora troppa fatica a ricucire il suo rapporto con la moglie. Diversamente ha scoperto di avere una certa complicità con Viviana Carlino. La scoperta da parte di serena dei messaggi inviati da Viviana al marito genererà un nuovo scontro fra i due coniugi. Pertanto la ragazza confiderà le sue pene a Marina, sua vecchia amica.