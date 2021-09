Camino Pasamar (Aria Bedmar), una delle protagoniste della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate in onda su Canale 5 tra qualche settimana prossimamente arriverà a prendere una drastica decisione, a seguito della morte del marito Ildefonso Cortes (Cisco Lara). La fanciulla, dopo aver avuto ulteriori litigi con la madre Felicia (Susana Soleto), vorrà trascorrere il resto dei suoi giorni in un convento.

Una vita, trame spagnole: Camino crede che suo marito Ildefonso si sia tolto la vita

Nei prossimi episodi dello sceneggiato, Ildefonso si renderà protagonista di un terribile gesto che metterà fine alla sua sofferenza.

Dalle anticipazioni provenienti dalla Spagna si evince che tutto comincerà quando i cittadini del quartiere iberico apprenderanno lo sconvolgente segreto custodito da Cortes, ovvero che non potrà rendere madre Camino per le conseguenze avute a causa di un incidente avvenuto in guerra.

A questo punto, dopo essere scomparso per diversi giorni facendo entrare nel panico totale la moglie, Ildefonso verrà rinvenuto senza vita in un lago, in quanto annegato, e per Camino sarà chiaro che l’uomo si sia suicidato. Quest’ultima si sentirà in colpa per aver avuto tra i suoi pensieri sempre Maite (Ylenia Baglietto) le nozze, mentre il Marchese De Los Pontones (Max Hausmann) non perderà tempo per proporle d'impossessarsi dell’eredità del suo defunto nipote: la fanciulla non se la sentirà di accettare tale richiesta, mentre sua madre la penserà in modo diverso.

La giovane Pasamar nutre odio nei confronti della madre Felicia, Anabel preoccupata dopo essere stata messa in guardia

Camino, sempre più stanca di scontrarsi con la madre, penserà di rinchiudersi in un convento: per fortuna la giovane Pasamar desisterà dal suo intento dopo essersi sfogata ancora una volta con Anabel. Successivamente Camino, durante un momento di sfogo con la sua nuova amica, non le dirà soltanto di nutrire odio nei confronti della donna che l’han messa al mondo, aggiungerà qualcos'altro.

In particolare, dopo che Marcos (Marcial Álvarez) chiederà la mano della ristoratrice con una proposta di matrimonio a tutti gli effetti, Camino metterà in guardia Anabel, suggerendole che da adesso in avanti dovrà prestare parecchia attenzione a sua madre. La ragazza sarà certa che Felicia farà stare male anche il suo promesso sposo Bacigalupe.

Le parole della giovane Pasamar faranno ricredere Anabel (Olga Haenke), ma soprattutto le desteranno parecchia preoccupazione, proprio quando si era detta disposta ad accettare la storia d’amore tra suo padre e la proprietaria del ristorante Nuovo Secolo XX.