I colpi di scena nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 6 non mancheranno. Le anticipazioni riguardanti quello che succederà in futuro rivelano che ci saranno un bel po' di novità legate al personaggio di Tina Amato: la donna continuerà a destare sospetti complice il fatto che, di punto in bianco, ha scelto di partire per Zurigo senza dare alcun tipo di spiegazione ma soprattutto dopo aver ricevuto un invito a recarsi in una struttura medica.

Retroscena Il Paradiso delle signore 6: Tina nasconde un segreto

Nel dettaglio, i retroscena su Il Paradiso delle signore 6 rivelano che l'addio di Tina Amato non passerà affatto inosservato, dato che la donna senza dare troppe spiegazioni ai suoi familiari ha annunciato che si sarebbe assentata per un po' di tempo, complice l'inizio di un Festival a Zurigo.

Tuttavia, nel preparare la sua valigia Tina non ha messo all'interno nessun abito elegante: un dettaglio che non è passato inosservato dato che la donna ha ammesso di dover partecipare a questo Festival dove ci saranno altri artisti italiani di grande successo, tra cui Nilla Pizzi.

A complicare ulteriormente la situazione, un telegramma che Tina Amato ha ricevuto pochi giorni prima della partenza imminente. Trattasi di un invito a recarsi in una struttura medica che si trova proprio in Svizzera.

Tina Amato potrebbe nascondere una malattia?

Di questo telegramma, però, Tina non ha proferito parola con i suoi familiari: la donna è andata via senza fare minimamente cenno di questo invito a recarsi in una struttura medica.

Non ne ha parlato con la sua mamma, ma neppure col fratello Salvatore oppure con le sue amiche.

È chiaro, quindi, che Tina Amato stia nascondendo un segreto ai suoi familiari e anche alle sue stesse amiche. Ma per quale motivo la donna non è chiara e preferisce comportarsi in questo modo?

La giovane Tina potrebbe subire un'operazione: retroscena Il Paradiso 6

Gli ultimi retroscena sul Paradiso delle signore 6 non escludono che la donna possa essersi allontanata per sottoporsi ad una operazione chirurgica proprio a Zurigo.

Tina, quindi, potrebbe aver nascosto ai suoi cari di essere malata e questo andrebbe a giustificare anche il motivo del suo inaspettato ritorno a Milano, dopo che la donna aveva intrapreso una carriera nel mondo della musica, a livello internazionale.

E così, il mistero intorno alle vicende di Tina Amato si infittisce sempre più: nel momento in cui tornerà a Milano, dopo il soggiorno a Zurigo, farà chiarezza su quanto è successo? La donna confesserà finalmente ai suoi familiari cosa le sta succedendo e anche la fine del suo matrimonio con Sandro?

Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso 6, che continua a riscuotere un grandissimo successo dal punto di vista auditel nei pomeriggi della rete ammiraglia Rai.