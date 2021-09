Grandi colpi di scena nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6, la fortunatissima soap opera del primo pomeriggio di Rai 1, che continua ad ottenere dei risultati d'ascolto molto positivi in daytime. Le anticipazioni riguardanti i prossimi appuntamenti rivelano che ci sarà sempre più spazio per le vicende di Flora Ravasi, figlia del defunto Achille, la quale si stabilità a Milano e potrebbe dare filo da torcere alla contessa Adelaide.

Retroscena Il Paradiso 6: ecco cosa succederà tra Flora, Umberto e la contessa

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Flora, dopo aver messo piede a Milano per scoprire l'eredità di suo padre ed entrare in possesso di una lettera che lui stesso le aveva scritto, si ritroverà a fare i conti anche con una proposta di lavoro.

Vittorio Conti, dopo aver visto i bozzetti degli abiti che sono stati disegnati da Flora Ravasi, le chiederà di fermarsi a Milano e di iniziare il percorso di stilista al Paradiso delle signore.

La proposta verrà accettata e così Flora diventerà ufficialmente uno dei volti di punta della soap opera. La reazione della contessa, ex moglie di Achille, non sarà affatto delle migliori e avvertirà la presenza di Flora come una vera e propria minaccia per se stessa.

Flora subisce il fascino di Guarnieri

A svelare un po' di retroscena su quello che succederà nel corso delle future puntate autunnali de Il Paradiso delle signore 6, ci ha pensato l'attore Roberto Farnesi che veste i panni di Umberto.

In una recente intervista, infatti, ha ammesso che la presenza di Flora Ravasi porterà un bel po' di scompiglio nella sua vita e in quella della contessa Adelaide, al punto che le due donne potrebbero ritrovarsi ben presto ai ferri corti.

"Flora subirà il fascino di Guarnieri", ha ammesso l'attore parlando di quello che succederà nella sesta stagione de Il Paradiso delle signore. Insomma, la giovane figlia del commendatore non sarà per nulla indifferente al fascino di Umberto e non si esclude, quindi, che possa addirittura innamorarsi di lui.

Adelaide e Flora ai ferri corti nelle nuove puntate de Il Paradiso 6

Tale situazione non renderà per niente felice la contessa Adelaide, così come ha svelato Roberto Farnesi, precisando che la donna andrà su tutte le furie.

"Questo potrebbe far indispettire la contessa e far nascere una bella schermaglia nella soap", ha rivelato l'attore, lasciando intendere che il rapporto tra Flora e Adelaide prometterà grandi scintille e colpi di scena nel corso di questa lunga sesta stagione de Il Paradiso delle signore.

Intanto, le puntate già trasmesse hanno ottenuto un'ottima media di spettatori, con uno share che supera la soglia del 16% in daytime.