Prosegue l'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore 6 e, al centro dell'attenzione di queste prime puntate di messa in onda c'è stata sicuramente Tina Amato. Il ritorno a casa della figlia di Agnese non è passato inosservato e la donna fin dal primo momento ha ritrovato un certo feeling con Vittorio Conti, al punto che lui l'ha scelta come modella della prima copertina del suo magazine dedicato al grande magazzino. Un rapporto che lascerebbe ben sperare per il futuro così come si ipotizza un ritorno in scena dell'astuta Flavia Brancia.

Vittorio e Tina al centro delle trame de Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, Vittorio e Tina stanno tenendo banco nel corso di queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore in onda su Rai 1.

A notare il feeling che si è creato tra i due è stato Roberto Landi, amico e collaboratore di Conti, il quale ha osato dire che dai loro sguardi sembrava quasi che si stessero mangiando con gli occhi.

Insomma sembrerebbe che tra i due ci sia una grande sintonia che potrebbe trasferirsi non solo sull'aspetto lavorativo ma anche sentimentale.

Dopo l'addio di Marta, Vittorio ritrova l'amore con Tina?

I retroscena sul Paradiso delle signore 6 rivelano che questa per Vittorio sarà la stagione della rinascita dopo l'addio di sua moglie Marta. In un primo momento Conti si dedicherà anima e corpo al suo lavoro, poi però comincerà a guardarsi intorno.

Come ha spiegato lo stesso Alessandro Tersigni in una recente intervista, una persona del passato ritornerà in scena e porterà scompiglio nella vita sentimentale di Conti, facendogli battere di nuovo il cuore.

Possibile che questa persona sia proprio Tina Amato? Un'ipotesi che non va esclusa, dato che lo stesso Tersigni aveva inserito la figlia di Agnese nella lista delle possibili donne che avrebbero potuto fargli perdere la testa in questa sesta stagione della soap opera in onda su Rai 1.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché i retroscena sul cast de Il Paradiso delle signore, rivelano che potrebbe esserci anche il ritorno di un altro volto noto.

Il possibile ritorno di Flavia Brancia nel cast de Il Paradiso 6

Trattasi di Flavia Brancia, mamma di Ludovica: ad aprire questa ipotesi è stata proprio l'attrice che veste i panni della nobildonna, furba e scaltra.

Sui social, Magdalena Grochowska ha pubblicato delle stories in cui ha taggato sia gli studi Videa dove vengono effettuate le registrazioni della soap opera, sia il profilo social del Paradiso delle signore.

Un indizio che toglierebbe spazio ai dubbi e confermerebbe il rientro in scena di Flavia, anche se per ora non si hanno ulteriori notizie e dettagli su cosa potrebbe succedere e sul motivo di tale ritorno.